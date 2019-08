Cinco millones en premios en el Open Mayakoba en Cancún

DRIVER.- Muy gentilmente nos invitan al Open Mayakoba 2019 que se efectuará del 11 al 15 de septiembre próximo, en Cancún, Quintana Roo, con premios que rebasan los cinco millones de pesos.

MADERA TRES.- La inscripción al certamen incluye cinco rondas de golf de 18 agujeros cada una, en la hermosa y paradisiaca cancha El Camaleón, par 72 de 7,250 yardas de recorrido a nivel del mar de la Riviera Maya, también una entrada con un acompañante a la cena de premiación y de clausura y un estupendo welcome kit.

MADERA CINCO.- Habrá todas las categorías: La “AA” de 0 a 4.9 de hándicap, la “A” de 5.0 a 9.9, la “B” de 10.0 a 16.5; la “C” de 16.6 a 21.9 y la “D” de 22.0 a 36.0 . Todas con el 80 por ciento del hándicap registrado y verificado ante la Federación Mexicana de Golf y la USGA. Solo en la “D”, se jugará con el 70 por ciento, lo mismo en la única categoría de damas la cual tendrá ventaja de 0 a 36.0 de ventaja.

HIERRO SIETE.- Los premios al Hole in One será sólo en los hoyos 10 y 15, donde habrá una camioneta AUDI Q2 2019 en cada hoyo. Lo interesante de la justa golfística es que todo es All Inclusive, es decir, coctel de bienvenida, la inscripción, el hotel sede cinco días cuatro noches, el carrito de golf, comidas, bebidas refrescantes, propinas y cena de premiación.

HIERRO NUEVE.- En referencia a los mejores Óyeses, en el hoyo 4 habrá 10 mil dólares al primer lugar; 2 mil dólares al segundo; dos noches en Andaz para el tercero y al cuarto lugar un set de hierros taylor made. En los hoyos 8, 10 y 15, el primer lugar recibirá un premio especial de Mayakoba, con valor de 6,800 dólares, segundo dos mil dólares en efectivo, tercero dos noches en Andaz y el cuarto mejor oyes un set de hierros. Tres hermosas esculturas se entregarán a los tres primeros lugares de cada categoría.

APPROACH.- El capitán Fausto Velázquez Franco, presidente del comité organizador del Torneo Anual del Club San Gil en San Juan del Rio, Querétaro, informó que ya se cerraron las inscripciones de dicho evento, y que sólo aceptarán 16 jugadores por categoría, para el mejor funcionamiento del torneo.

PUTT.- El Club de Golf El Cristo de Atlixco, Puebla del 1 al 5 de septiembre, será escenario de la primera Escuela de Clasificación para la Gira Profesional Banorte, donde se obtendrán 15 tarjetas completas y 15 condicionadas. El formato de juego será stroke play a 54 hoyos y el máximo de jugadores será de 84. El torneo de la segunda clasificación será en Oeste Ranch Golf Course del 9 al 13 de septiembre en la Unión Americana. Recuerda, el golf es como la vida, luchas y te esfuerzas todo el camino, para terminar en el hoyo.

