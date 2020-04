Cine en casa. 120 latidos por minuto: Un apasionado grito de igualdad

En la edición 2017 del Festival de Cannes se presentó 120 latidos por minuto, un inquietante drama sobre el estado de impotencia, desesperación y frustración que viven un grupo de jóvenes que padecen SIDA. El cineasta francés Robin Campillo nos muestra una historia impactante y triste con un tono realista, casi documental, que con sus 120 latidos por minuto toca el corazón de los espectadores quienes, seguramente, estarán sobrecogidos al terminar de verla.

La historia que nos muestra se desarrolla en Francia, a principios de los años 90. Un grupo de jóvenes activistas conocidos como Act Up multiplican sus medidas para luchar contra la indiferencia del gobierno e intentan generar conciencia sobre lo letal que es el virus. Particularmente, la historia se centra en Nathan (Arnaud Valois), un recién llegado al grupo, se enamora de Sean (Nahuel Pérez Bizcayart), un chico enérgico y radical que gasta su último aliento en esta poderosa y emotiva lucha.

Se trata de una película que en su narrativa encuentra la sensibilidad precisa para abordar temas como la devastación de los personajes, de una forma no tan manipuladora como se ha abordado el tema del SIDA en el cine. No es tan personal como aquella magnífica y desgarradora historia de Un corazón normal (2014), ni tampoco apuesta a conmover como lo hace aquella prosa melancólica de Philadelphia (1993), ni mucho menos tiene esa lírica entre lo hostil y lo vigoroso que se mostró en la descarnada El club de los desahuciados (2013). No, Campillo apuesta a mantener su mano en la cámara de una manera más firme y realista para tener un poco de estas películas mencionadas.

Sin duda alguna, en el realismo de los personajes es en donde ha encontrado la mayor virtud de su estética y propuesta argumental, y aunque tiene sus excesos, ya sea de tiempo o con la inclusión de escenas un tanto innecesarias, todo defecto queda relegado a tener una menor importancia ante el relato que nos presenta: es crítica en su discurso político; es emotiva en su carácter de la relación amorosa que se muestra; es audaz en su exposición sexual y es fría en el tratamiento de la muerte; pero sobre todo es apasionada en su grito sobre la igualdad que tanto anhelan sus personajes.

El cineasta utilizó la lucha activista como el personaje central, sin embargo, el filme cuenta con actuaciones lo suficientemente sólidas para destacar a Nahuel Pérez Biscayart actor de origen argentino que hace una grandísima interpretación. En la parte femenina Adele Haenel (La chica desconocida y Retrato de una mujer en llamas) resalta también.

Este filme de Campillo puede verse en la plataforma en línea Casa Canibal y es fundamental para concebir la percepción francesa de esta lucha de una comunidad vulnerada y que ha vivido contra el prejuicio: un nuevo clásico del cine gay.

ijsm