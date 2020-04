Cine en casa. Ana y el Apocalipsis: Esto no es un final de Hollywood

¿En qué momento se le ocurrió a alguien que el tema de los zombies no era sólo para crear cintas que no nos dejaran dormir y se podía convertir en cualquier cosa? Desde películas con intrincadas secuencias de acción pasando por romances, parece que sólo le faltaba tener su musical y éste llega de manos del director escocés John McPhail, quien nos invita con Anna y el Apocalipsis (Anna and the Apocalypse) a reflexionar y reír en una cinta navideña muy diferente a las demás.

Cuando los muertos reviven y comienzan su andar en busca de alimento, el pueblo escocés de Little Haven se encuentra en una situación para la que no están preparados. Con la familia y amigos separadas por las actividades cotidianas todos deberán hacer lo posible por sobrevivir y reflexionar sobre las apariencias, el amor y la ambición de poder.

Hay veces que se necesita una película que te distraiga de las situaciones actuales pero que también nos haga reflexionar sobre la falta de contacto humano que tenemos hoy en día, y todo con una gran carga de humor, conjuntando de forma increíble las reglas de las cintas de zombies, de los musicales y del cine de adolescentes que luchan contra el sistema.

Anna y el Apocalipsis puede ser vista como una película que abusa de los clichés de los géneros abarca, pero en realidad los utiliza en su beneficio, sin por ello ser complaciente con los espectadores quienes a pesar de irse encariñando con los personajes (y odiando a otros) no podrá evitar el destino que se les tiene preparados.

Al ser un musical los temas son esenciales, destacando canciones como “Hollywood Ending”, donde desde el inicio nos advierten esta no será la típica cinta de final completamente feliz, la presentación del chico malo, con “Soldier at war”, es también de esos momentos que dan ganas de pararte a eliminar zombies, o cuando el malo malote advierte que “Nothing's gonna stop me now” mientras planea cómo sobrevivir.

Pero es sin dudas “Human Voice” donde se alcanza el mejor momento, un tema sobre la manera en que el uso de la tecnología nos puede separar del mundo y de la manera en que si esta falla nos puede hacer perder el contacto por completo (¿se pueden imaginar que pasaría en estos momentos si un día en esta cuarentena nos fallará el internet?).

Anna y el Apocalipsis es una película para divertirse, para pasar con calma un par de horas y recordar que hay cosas buenas siempre aun en las peores circunstancias. Además, es protagonizada por la bella Ella Hunt quien luce impresionante en pantalla.