Cine en casa. El ascenso de Skywalker: Lo que un día fue, no será

Tuvieron que pasar 42 años para que la saga de la familia Skywalker llegara a su fin. Un final que dejó a una buena cantidad de generaciones decepcionadas por la poca creatividad a loa hora de manejar a los nuevos personajes, el descuido del que fueron víctimas los tradicionales y la cobardía que tuvo Disney de sostener el “manotazo sobre la mesa” que dio en Los últimos Jedi y que en manos de J.J. Abrams pudo tener un buen desenlace.

Y al decir “buen desenlace” me refiero a ser coherente con el rumbo que estableció el apocado y mediocre director Rian Johnson que a regañadientes, al saber que el timón lo retomada J.J. Abrams, dio una luz de esperanza respetuosa y honorable a 42 años de tradición. Pero en algún punto, algo pasó que lo que se vio en pantalla no tenía nada que ver con lo planteado en las dos anteriores transformándose en un episodio promedio de una sitcom con todo y su “recap” para tratar de explicarnos el nuevo rumbo que tomó esta película.

“HERE WE GO AGAIN...”

J.J. se notó maniatado en el desarrollo de la película dando muy pocas pinceladas de su oficio como un desarrollador de entretenimiento similar a su maestro Spielberg. Una serie consecutiva de escenas sin sentido que pretenden dar esencia a una historia que parece ir a ningún lado más allá de cerrar los pequeños conflictos narrativos que van apareciendo en pantalla. Uno a uno los personajes muestran personalidades diametralmente opuestas a las dos entregas anteriores y no gracias a una evolución en el desarrollo de la trama, sino a que, evidentemente, hubo un bandazo que los regresó a ser empáticos con los fans tradicionales que no habían aceptado completamente a los héroes de esta última trilogía y que, además, se les maltrató al marcar la frontera entre lo “viejo” y lo “nuevo” en todos los diálogos de Los últimos Jedi.

Lo curioso es que al final de la segunda parte, los seguidores de la saga decidimos jugar bajo esas nuevas reglas aceptando el desprecio de Disney hacia la vieja guardia y los años de películas establecidas por la Fox. Lo que nunca sospechamos es que nos fueran a entregar un producto tan servil a los deseos más primitivos del nuevo fan y tan burdo de recursos nostálgicos para los que quedaron enganchados a la saga desde hace 42 años.

LOS SKYWALKER: UNA FAMILIA DE TANTAS

Si bien es cierto que ya nos habíamos acostumbrado a que los dos episodios anteriores fueran un refrito de situaciones secuenciales muy conocidas entre los fans, donde los nuevos personajes no eran sino el puente entre generaciones; en este episodio Disney decidió sacar todos los recursos conocidos bajo el anglicismo de "fan service", que no es otra cosa sino darle a los seguidores iconografía y elementos que reconozcan de inmediato para sentir que están dentro del universo, en este caso, de Star Wars. con la idea de tener una respuesta emotiva a la falta de argumento o historia que sostenga la trama.

Justo por esto resulta decepcionante El ascenso de Skywalker y la “dirección” de J.J. Abrams. Es tanta la necesidad de buscar aceptación entre los seguidores que lo único que lograron fue resaltar la pobreza de argumento y narrativa esperada para el cierre de una historia que lleva 42 años de existir en la cultura popular, al grado de extrañar la mala dirección de su creador: George Lucas.

EN RESUMEN

Si bien no todo lo que se vio en pantalla es malo porque tuvo momentos – pocos pero los tuvo – donde se notó la mano firme de Abrams en la narración del cuento, el producto en general dejó mucho que desear entre los seguidores y no porque fuera una condición de ñoño obcecado sino porque la misma Disney elevó demasiado las expectativas suponiendo que los fans aceptaban todo – que no están tan alejados de la realidad – en un acto de arrogancia superior a sus propios estándares de soberbia como productora.

¿El ascenso de Skywalker pudo ser mejor? Sin duda; tenían todo para hacer un cierre apoteósico que dejara satisfechos a un gigantesco sector de fans alrededor del mundo. ¿Por qué no lo hicieron? Esto nunca lo sabremos dado que la decisión se tomó en la sala de juntas de Disney y Lucasfilm tuvo que agachar la cabeza.

Después de todo, ¿quién es el verdadero padre de los personajes de Star Wars?