Cine en casa. El renacido: La versión más narcisista de Iñárritu

El más reciente largometraje de Alejandro González Iñárritu, El renacido (2015), es una de las mejores películas de la década, sin embargo, en su momento dejó una mediana impresión que ha mejorado con los años. No alcanza a ser la mejor película del mexicano, porque antes hay otras piezas maestras como Birdman, y eso ocurre por una razón.

En El renacido, Iñárritu nos presenta su versión más narcisista, en la cual la historia no está por encima de la estética, ni el mensaje trasciende el acto heroico. Se trata de una película fría emocionalmente, muy cerebral y poco empática en la que trata de hacer del camino de la venganza un acto de belleza.

En este filme el cineasta mexicano reescribe la mitología de Hugh Glass (Leonardo DiCaprio), un experimentado explorador que, en 1820, emprende una expedición junto al capitán Andrew Henry (Domhnall Gleeson) y su tripulación, quienes se dedican al comercio de pieles de animales y un mal día sufren una emboscada por parte de un grupo de indios arikaras que buscan a su hija secuestrada. A partir de ese suceso comienzan una travesía de sobrevivencia en las cercanías del Río Missouri.

Glass, es un personaje vulnerable socialmente, herido en el pasado por el fallecimiento de su mujer de origen indio y porque en la expedición protege a su hijo también de raíces indias, por lo que es juzgado constantemente por algunos miembros de la tripulación, particularmente por John Fitzgerald (Tom Hardy) el más codicioso y rebelde miembro de la expedición. Tras el ataque que sufre por una osa y la muerte de su hijo, Iñárritu nos narra el recuento de la venganza de Glass empujado por el dolor… con un espíritu inquebrantable.

Basada en la novela The revenant de Michael Punke, es la primera ocasión que Iñárritu expone el pasado en el cine y en uno de sus puntos en contra tenemos que prácticamente la trama de la historia está dada en los trailers promocionales del filme y que desde luego que no es una historia nueva, la de contar el enfrentamiento de un hombre solo contra el mundo. Iñárritu no propone nada nuevo argumentalmente, y sin embargo, tampoco te deja indiferente.

Con este filme Iñárritu deja de lado uno de sus puntos más fuertes, que era el guión, que después de muchos años de la mano de Guillermo Arriaga por fin se desprendió para sorprender con Birdman y en esta ocasión hace que el argumento quede relegado por los fascinantes aspectos técnicos.

El caso más destacado es el de la fotografía de Emmanuel Lubezki. No hay duda que es el artista más destacado de varias generaciones. Hace un trabajo simplemente impresionante con cada encuadre. Utiliza la luz natural para regalarnos una gran cantidad de paisajes duros, abrumadores, espectaculares, y un sinfín de adjetivos que no acabarían para el tamaño de artista en que se ha convertido El Chivo que hace juego con planos detalle y panorámicos de igual forma.

Sin embargo, el abuso de estos elementos estilísticos impide al espectador asimilar con mayor precisión la profundidad del mensaje en la historia. Es fácil perder de vista el mensaje por el virtuosismo técnico. El filme te dirige a un trabajo más contemplativo que narrativo.

A pesar de los adornos, es Leonardo DiCaprio el que se vuelve la columna vertebral del filme, y, si bien, no nos da su mejor actuación, sí nos muestra una muy digna y del nivel al que nos ha tenido acostumbrados desde hace ya varios años. Su ejecución es más física que emocional, de hecho casi no tiene diálogos en la película y entonces utiliza de la mejor manera posible su lenguaje corporal.

El renacido es un filme audaz. Es una venganza embellecida, pero no una bella venganza. La historia relegada por el narcisismo de su director impidió que fuera uno de los filmes más emblemáticos de la historia. ¿Qué habría pasado si hubiera puesto tanto empeño en el guión como en la producción? Nadie lo sabrá. Lo cierto es que es un filme imperdible y que dividirá opiniones como solo Iñárritu lo sabe hacer.

ijsm