Cine en casa. "Extraño pero verdadero": Mirada a un México desconocido

(Ver por FilminLatino)

Como parte de las recomendaciones que hace Crónica a nuestros lectores para hacer más amena la cuarentena en casa, proponemos el siguiente filme: Extraño pero verdadero, de Michel Lipkes, del año 2017.

Después de la Época de Oro del cine mexicano, los cineastas más virtuosos han sido aquellos que no han temido observar a su propio país con sinceridad. A veces preferimos ser evasivos y echar la vista a un lado cuando se trata de violencia, sobre todo cuando aparece demasiado cruda en la pantalla, pero lo cierto es que la realidad no se tienta el corazón.

El director Michel Lipkes nos lo dice desde el título de su película Extraño pero verdadero, en la que si bien podríamos encontrar una historia que nos parezca irreal, se siente posible, no sólo por la magia del cine, sino por las heridas sociales de un país como México, que ha hecho que su gente se sienta vulnerable frente a la violencia.

El director intenta pertenecer a aquellos cineastas, sobre todo actuales, que no temen a mirar a México a través de un cristal piadoso y, por lo mismo, nos enseña que en lo miserable aún se puede concebir el amor. Al mismo tiempo nos dice en sus personajes, sin justificarlos, que ellos mismos son víctimas de un estilo de vida terrible, en el que parece no existir en su vocabulario las palabras felicidad o esperanza, y en cambio, sobrevivir al día siguiente es lo único que interesa.

La historia que nos presenta es la de cuatro trabajadores de un camión de basura que recorre las calles de la Ciudad de México. El conductor es conocido como Maestro Limpio, un hombre con pocos escrúpulos, quien le paga al resto del grupo y quien sufre por no pertenecer a la sociedad, al grado de no perder la oportunidad para desquitar su maldad. Su compañero de años es La Momia, un hombre viejo que parece ya no tener palabras que pronunciar: es silencioso, sólo observa; es un fantasma. Junto a ellos están Jonathan y Yesi, dos jóvenes enamorados que consuelan su miseria con besos.

Todos los días, de forma sistemática, limpian las calles de la ciudad, hasta que un día se topan con un cadáver que el jefe va a despojar de todas sus pertenencias, y tratará de desaparecerlo con la ayuda forzada de sus tres cómplices.

A través de ellos nos encontramos con una historia perturbadora, que si bien tarda en presentar a los personajes y el conflicto, al final no te dejará indiferente. Fotografiada en blanco y negro, el aspecto contemplativo del filme se vuelve admirable a través de la simetría de sus encuadres. Asimismo hay algunas imágenes metafóricas que nos muestran un lado olvidado de la sociedad. Sin duda, un filme que cautiva por la incertidumbre de llevarnos a terrenos peligrosos.

MRP-IJSM