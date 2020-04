Cine en Casa. Historias violentas: Un legado que brilla desde la década de los años 80

La década de los años ochenta está marcada en la memoria popular como una de las peores del cine mexicano debido a que la cartelera estaba dominada por la sexy comedia o, como se le conoce hasta la fecha, el cine de ficheras. Cuyo éxito se debía en parte a que representaba dos cosas muy importantes en el contexto social: por un lado, la desastrosa devaluación que dejó el sexenio de José López Portillo; y por el otro, la estandarización del albur (que se venía gestando como una separación del modelo mesurado de la época de oro y que se fue diluyendo a partir de los años sesenta y setenta) como una forma de defensa frente a los problemas económicos, sociales e incluso de la masculinidad nacional que partía de la premisa: entre más fiestero, alburero y mujeriego seas, mayor reconocimiento social tendrás.

Mientras esto ocurría a nivel popular, el cine mexicano avanzaba a paso discreto pero constante con propuestas inteligentes en la temática social desarrolladas de forma elaborada y formal, dando continuidad a lo conseguido en los años setenta con narrativas valientes y actuaciones sobresalientes de la que entonces representaba a la nueva generación de actrices y actores mexicanos que marcarían un parámetro que a la fecha se conserva.

Historias violentas (1985). Formada a partir de cinco historias escritas por Pedro F. Miret, los directores Carlos García Agraz, Daniel González Dueñas, Diego López, Gerardo Pardo y Víctor Saca – egresados del CCC y del CUEC - presentan historias que, como el título menciona, se basan en diferentes niveles de violencia, desde la física hasta la psicológica, y que convierten a los protagonistas de cada historia en seres que llevan la agresión a flor de piel sin poder reprimirla o defenderse de ella.

El hilo narrativo de cada historia tiene que ver con los demonios internos de cada persona y como es que se liberan para darle la oportunidad al espectador de impactarse ante situaciones que son el resultado de lo que nos presenta cada uno de los directores en su historia, además de que justifican las acciones tomadas por los diferentes protagonistas en algunas de esas historias. Curiosamente, la película no pretende ser de terror pero la crudeza de los comportamientos humanos que son de una realidad asombrosamente palpable nos remite a los horrores más primitivos que llevamos grabados en nuestro ADN, el miedo a lo inesperado, el no saber qué sucede, aquello que no vemos a simple vista.

Si bien es cierto que actualmente la violencia ha sobrepasado unos límites que no habíamos visto antes, lo que vuelve aterradoramente real a esta película y la coloca en un estado dolorosamente atemporal, es que no profundiza en el contexto social sino que se mete de lleno en la psique de los protagonistas para golpearnos en la cara con una cruda verdad: que sin menoscabo de las circunstancias ni el tiempo en que se vive, el ser humano es violento por naturaleza.

PEQUEÑAS PARTES DE UNA CONSTANTE AGRESIÓN. Las historias que forman este largometraje son:

Servicio a la carta (dirigió Víctor Saca): Enfrenta a dos hombres (Claudio Obregón y Fernando Soler Palavicini) obsesionados el uno con el otro en un juego de venganzas que se sostiene solamente por el tiempo donde la violencia cíclica navega entre lo pasivo y lo activo; la agresión que escala en la medida que el otro no responde, en el cambio de la posición dominante de cada uno y que llega a causar dependencia patológica. Un vaivén de abuso de poder. Aparecen también Josefina Echánove y Roberto Cobo.

Fuego nuevo (dirigió Carlos García Agraz): Lleva la paciencia hasta el extremo cuando el agredido deja atrás lo políticamente correcto para reaccionar con furia ante las burlas del otro. En esta ocasión, el respeto hacia la comunidad contiene la rabia de ser objeto de burlas pero que, en consecuencia, resultan como una acumulación de enojo dispuesto a salir a la menor oportunidad y sin medir las consecuencias. Protagonizan Alejandro Parodi, Enrique Rocha y Diana Bracho.

Reflejos (dirigió Daniel González Dueñas): Tal vez la más floja de todas y no por su realización sino por la apatía de su protagonista en pantalla. Presenta una historia marcada por el abuso de poder y de género. Es la violencia del macho dominante en una cita donde el que teóricamente lleva el control de la situación fracasa al momento en que la mujer decide seguir hasta donde a ella le conviene, cambiando las reglas del juego. La violencia masculina se ve reflejada en un acto irreal que refleja la frustración que le representa no haberse satisfecho sexualmente con la mujer que él consideraba inferior en todos sentidos. Con Alma Muriel y Pedro Armendariz Jr.

Última función (dirigió Diego López): Filmada en uno de los palacios cinematográficos de Ciudad de México, el Cine Maya. Esta historia es el más claro ejemplo de cuando se está en el lugar equivocado y el momento equivocado para ser víctima de una agresión mórbida, inexplicable y por lo mismo, aterradora. Un pequeño universo donde la sala de cine representa un momento en la vida de cualquier persona que lleva una existencia ordinaria y que, por circunstancias inexplicables pero posibles, da un giro total para recordarnos que nada debe darse por sentado pese a la cotidianeidad. Protagonizada por Ernesto Gómez Cruz, Alonso Echánove, Zaide Silva Gutiérrez, Odiseo Bichir y Mario García González.

Noche de paz (dirigió Gerardo Pardo).- La historia transcurre en una situación idílica en un fraccionamiento de clase acomodada en la que el modelo burgués representa la estabilidad económica, de pareja y de fría educación cívica, y donde se muestra el peor lado del ser humano y de la sociedad políticamente correcta que es capaz de perder el control y la amabilidad para transformarse en un núcleo salvaje y de cruel complicidad que se dispara por la frustración de descubrir que un simple acontecimiento puede alterar una paz que pensaste haber conseguido solamente con dinero. Con Delia Casanova, Mauricio Davison, Humberto Elizondo, Josefina Echánove, Eduardo Cassab y José Carlos Ruíz.

