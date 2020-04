Cine en casa. La morgue: Una joya oculta del nuevo cine de terror

En los últimos años el cine de terror ha caído en un conformismo y simplismo increíble, las películas se centran en puros jump scares y CGI poco efectivo, más allá de eso parece que se olvidaron que el espectador es un ser pensante y que si bien el objetivo del cine es entretener, hay que hacerlo de la mejor manera. Es por esto que hay una nueva ola de cine de terror independiente con grandes representantes, que presentan películas que de inmediato se han vuelto de culto como The Babadook, The VVitch, It Follows, Hereditary, Midsommar y Mandy por mencionar algunas, pero, ¿qué pasa, acaso solo existe el cine de terror comercial y el cine de horror elevado e intelectual?

La respuesta es no, tenemos grandes cintas que funcionan muy bien para ambos sectores de público, ejemplo de ello es It, Pet Sematary, Dr. Sueño e Historias de miedo para contar en la oscuridad. En ese mismo tenor está La morgue, película de Reino Unido cuyo título original es The Autopsy of Jane Doe, dirigida por André Øvredal y que prácticamente se hizo con un presupuesto infinitamente menor a las mencionadas, la pueden encontrar en el catálogo de Amazon Prime.

La morgue es la perfecta combinación entre una historia bien elaborada, actuaciones que la sustentan, un toque crudo y jump scares (bien aplicados) y bueno, el título en México y el original no dejan mucho a la imaginación, porque, como denotarán, el filme transcurre en una morgue, donde le harán una autopsia a una chica, misma que fue encontrada en una escena de crimen totalmente atroz, pero nadie sabe quién es ella, ni de dónde salió, por esto el sheriff decide llevarla con el forense, Tommy Tilden, interpretado por Brian Cox a quien recordamos como William Stryker, en X-Men 2. En fin, Tommy junto con su hijo Austin (Emile Hirsch) comienzan con la autopsia de esta chica desconocida a quien deciden llamar Jane Doe (Olwen Kelly).

Hasta ahí todo “normal” dentro de una película de terror, una muerta, dos personas haciendo una autopsia de noche, la morgue, una tormenta y clichés clásicos del género, pero justo esa es la mayor fortaleza del filme, ya que no es para nada pretenciosa. La trama se ve enriquecida por la atmósfera que se plantea, de aislamiento, confinamiento; algo así como lo que estamos viviendo en esta cuarentena, donde sabemos que estando encerrados dentro de nuestro hogar estamos seguros, ó, al menos eso creemos.

La morgue tiene una obertura tranquila, pero cuando arranca la sinfonía de terror no hay forma de pararla. Es una película que tal vez pasó desapercibida cuando estrenó en cines de México, por allá del 2017, pero no por eso deja de ser una joya oculta que espera ser descubierta en los servicios de streaming.