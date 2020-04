Cine en casa. La música de mi vida: Cuando Bruce Springsteen se vuelve inspiración

Todos recordamos el momento en que un género musical nos golpea, nos sacude, nos arrastra a amarle y nos hace seguir ya sea a un grupo o un cantante en especial, cuando llega en el momento adecuado, el ritmo y las letras parecen hechos para nosotros, para reflejar lo que sentimos, lo que nos lastima y nos eleva.

Muchas películas buscan retratar esa sensación con resultados en muchos casos mediocres, pero ocasionalmente llegan cintas que nos emocionan y nos recuerdan lo que fue descubrir a ese artista, tal es el caso de La música de mi vida (Blinded by the light) que nos muestra cómo la música de El jefe, Burce Springsteen, le cambió la vida a un joven paquistaní en Inglaterra, a finales de la década de los ochenta.

En 1987, Inglaterra vivía bajo el mandato de la dama de hierro, Margaret Thatcher, en medio de una crisis económica derivada del impuesto a la comunidad, que agravó las diferencias económicas en el país y polarizó a la sociedad, que agudizó la violencia contra las minorías y que el llamado Frente Nacional ganara adeptos que veían en todos aquellos no británicos un enemigo contra sus ingresos.

Es en ese contexto donde se desarrolla la historia de La música de mi vida, donde somos testigos de cómo alguien, proveniente de una familia de inmigrantes, buscaba sobrevivir a las pocas opciones laborales y a la tradición familiar de obedecer ciegamente al padre, aunque sus deseos no fueran lo que les motivara.

Javed Khan quiere ser escritor, pero no parece ser la actividad que le dé estabilidad financiera a alguien cuya familia viene de otro país, cuando fortuitamente conoce a otro chico asiático en su escuela, es introducido a la música y letras de Bruce Springsteen, quien le revela que se puede escribir sobre lo que uno vive y sueña sin que se pierdan las palabras.

La película retrata de forma emotiva y creíble, el impacto de esos temas en la vida de alguien que debe luchar contra el mundo. Desde “Dancing in the dark”, hasta la profundidad de “The river”, sin dejar de lado la fuerza de “Hungry hearts”, y toda la grandiosa carga emocional de “Born to run”. Cada tema juega un papel importante y la cinta salta de la realidad a la ensoñación de una forma tan natural que el espectador no puede dejar de emocionarse a cada canción.

Es indudable que la música del jefe no conoce fronteras y que logra crear empatía en todos aquellos que pueden ser considerados perdedores en la vida. Trabajadores de la clase obrera que ven cómo sus sueños se consumen en un mundo que les impide realizarse bajo pena de pagar el precio, pero sin regodearse con ello sino buscando motivar al escucha para que no se detenga, no se estanque como otros.

Es importante destacar que la película es dirigida por Gurinder Chadha, quien ha dedicado su carrera a mostrar la vida de las minorías en Inglaterra y que es amiga desde los años de preparatoria de Sarfraz Manzoor, periodista y autor del libro en el que se basa la película.

La música de mi vida es el tipo de cintas necesitamos ver en estos momentos Aquellas que nos motiven a seguir adelante una vez que acaben estos días de guardar, que nos recuerden que podemos salir adelante, que nada es para siempre. Y lo más importante, una vez saliendo de la pandemia, luchar por los sueños, a pesar de los obstáculos que vengan.

La cinta se encuentra a renta en diversas plataformas como Cinépolis Klic y Claro Video.

ijsm