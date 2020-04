Cine en casa. Tesoros: La amistad, la imaginación y una sirenita inesperada

El cine infantil siempre es complicado. Es muy raro encontrar películas donde los niños se comporten como tales y no como adultos chiquitos, y es aún más extraño que esto ocurra dentro del cine mexicano, donde o se les retrata de esa forma o como seres sin capacidad de pensar y ser reales. Es por eso que una cinta como Tesoros se convierte precisamente en lo que marca su título, al presentarnos una historia para los pequeños del hogar.

Tesoros narra la llegada de un matrimonio a Barra de Potosí, Guerrero, con sus tres hijos, los cuales son llamados por los niños del lugar como “los güeros” por su color de piel. Pronto se crea una gran amistad entre ellos y cuando uno de los güeros descubre que un mapa del tesoro que tiene parece coincidir con las características del lugar, deciden ir en búsqueda del tesoro escondido.

La cinta es dirigida por María Novaro, hoy directora de IMCINE, quien en su primera incursión en una cinta infantil sorprende por su excelente trabajo con los menores (aunque su cinta Lola ya dejaba ver su mano con ellos), logrando capturar la inocencia del entorno, sin forzar metáforas o ideas, haciendo reflexiones naturales y que causan impacto en la audiencia.

El gran acierto de la cinta es dejar a los niños ser, en que sean ellos quienes nos lleven de la mano a través de la historia, al no buscar imponer una visión de adultos a sus actos sino acompañarlos en el proceso de descubrir su entorno y la gente les rodea. En ella no tenemos villanos, no hay situaciones complejas ni imposibles, todo fluye de una forma entrañable y sin nostalgias de mayores.

Tesoros no sólo nos ayuda a visitar a la infancia sino a recorrer un lugar hermoso, maravilloso, lleno de vida y de paisajes impresionantes, Barra de Potosí, donde el tiempo parece haberse detenido en todos los sentidos, no es que no exista la tecnología, pero no es el motor que atrapa a sus habitantes, es una herramienta más para lograr las cosas, un lugar donde se torna más importante el tener un mapa de verdad que una impresión de alguno de los que se encuentran en Internet por ejemplo. Un lugar donde los niños pueden explorar, pero donde también reconocen la voz de los adultos y le obedecen cuando se les indica que no es posible algo.

La imaginación juega un papel muy importante en la película, así como la inocencia, estamos ante una de las raras cintas donde los pequeños se podrán sentir identificados y comprender la emoción de sus protagonistas sin que ello tenga que ver con otras cosas. En la cinta a pesar de que cuando escuchamos de que la llegada de “los güeros” cambio las cosas, jamás hay una lucha racial o económica entre los personajes, todos de inmediato crean lazos, y la mayor de ellos, que extraña la ciudad, termina entrando al juego de todos y transformándose en la sirena que necesitan para hallar el tesoro.

Es importante destacar que por momentos parece estamos ante un documental que retrata el día a día de los menores de la comunidad, sus relaciones personales, el cómo aprenden a pescar y a participar en actividades comunales. Lo que se convierte en un placer visual y que a los pequeños vean la película llamará su atención.

La música que acompaña a la cinta es aquella podemos escuchar en esa región del país, temas atemporales que ayudan al ritmo de la película, siendo particularmente llamativo el tema de “El Sirenito”, que hizo famoso Rigo Tovar, y que cumple no sólo con la función de amenizar un momento sino como presagio del clímax de la película

Tesoros son más que las joyas y objetos de valor aquellas cosas que no pueden cuantificarse, es la amistad, el aprender nuevas cosas, el respetar la ecología, el dejar libre a la imaginación, el permitir a los niños ser niños, el aprender a convivir en paz con lo que nos rodea.