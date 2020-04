Cine en casa. Voraz: El canibalismo y el despertar del apetito sexual

Su título original es Grave (francés), en inglés es la traducción literal de Raw y en español se llama Voraz, en cualquiera de los nombres como sea conocida será recordada como uno de los mejores filmes sobre canibalismo en la historia. Es un filme que es inquietante y preciosista al mismo tiempo, es estimulante y se aleja del estereotipo del caníbal aterrador como en Masacre en Texas o el tono perturbador de Holocausto caníbal. La mirada fresca de su directora Julia Ducournau ha dado como resultado un filme elegante, sin alcanzar el nivel de El silencio de los inocentes, que nos dio al caníbal más emblemático de todos los tiempos.

En Raw el canibalismo es un pretexto perturbador para mostrarnos una película extraña sobre el descubrimiento de la sexualidad adolescente. Nos habla de la historia de una joven llamada Justine, quien después de vivir 16 años en una familia vegetariana, para continuar con esa tradición decide estudiar veterinaria pero al llegar a la facultad todo su mundo se pone en juicio porque las tentaciones adolescentes la orillan a explorar todo lo que está más allá de sus principios familiares, entre ellas la de comenzar a comer carne. Ella no sabe lo que eso significa: el despertar de su instinto caníbal como un impulso sexual. La presencia de su hermana Alexia en el campus, no hace sino complicar su situación.

Excelentes interpretaciones las de Garance Marillier y Ella Rumpf, quienes nos ofrecen una buena puesta en escena en cuestión de confrontación actoral, es una película que resulta febril y fascinante por las sutilezas e indicios que tiene un guion construido con pinceladas poéticas, como poética es la mirada de Ducournau. La directora ha utilizado el hambre por la carne de su protagonista como una metáfora sobre el apetito sexual con la sutileza para hacer solemne algo que pudo haber dado como resultado algo ridículo.

Si bien es cierto que con anterioridad se han abordado dramas sobre el canibalismo y retorcidas costumbres familiares (en México brilla por mucho Somos lo que hay, de Jorge Michel Grau, que ya tuvo su remake estadunidense, también con buena factura), Raw es una pesadilla deliciosa.

Incluso las escenas canibalezcas están construidas con la finalidad de impactar pero están bien estilizadas de acuerdo al tono femenino, que nos regalan también una fotografía potente.

Se trata de un filme que utiliza el terror para hablarnos sobre la aceptación de nuestra naturaleza por más monstruosa que sea. Es un filme estimulante, que si bien contiene escenas perturbadoras, sobre todo esa donde hay una práctica de lamer los ojos para provocar placer en la pareja, que hacen de la repulsión morbosa un gusto culposo. Vale mucho la pena, y no, no se deje llevar por el mito de que provoca desmayos como ocurrió en el Festival de Cine de Toronto: Sí es para estómagos fuertes, pero no para tanto. Es más bien una deliciosa sorpresa.

