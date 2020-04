Cine mexicano en casa. Ánimas trujano: Yo soy el hombre importante

Para Gerardo Gil, colega y amigo con quien compartí la avalancha de “Pepito, As del Volante”.

A principio de la década de los años sesenta, el cine mexicano seguía estancado en la fórmula, establecida desde 1936 con la muy conocida Época de Oro del cine de charros enamorados y valentones con damas recatadas, de sólidos valores dispuestas a dejarse enamorar por aquel que les cantara bonito.

Esta imagen del cine mexicano se esparció por el mundo muchos años hasta que los lenguajes cinematográficos de Francia, Italia, Suecia y Gran Bretaña comenzaron a establecer cánones alrededor del planeta metiendo una inquietud creativa en los nuevos cineastas de todos los países.

Y no fueron pocos los cineastas considerados como las “vacas sagradas” del cine mexicano de esos años, que decidieron entrar en esta nueva narrativa amparados en sólidos guiones e intérpretes que abrieran su abanico interpretativo en aras de una historia sólida y propositiva.

Este fue el caso del cineasta urbano descubridor de Pedro Infante, Ismael Rodríguez, quien tuvo las agallas de romper con su narrativa para, no solo contar una historia que desnudaba las taras y costumbres de la población masculina (a la fecha), sino que se dio el gusto de llamar a un actor de talla internacional para hacer el personaje del indigna pendenciero, abusivo y poco confiable Ánimas Trujano y cobijarlo con grandes actores de la cinematografía nacional.

DIOS HACE SIEMPRE LO QUE YO NO QUIERO, YO YA ME ESTOY CANSANDO DE DIOS...

Basada libremente en la novela La mayordomía, de Rogelio Barriga Rivas, el guionista Vincent Orona y el escritor Ricardo Garibay (que le dio la métrica y los toques regionales adecuados) entregan una historia sólida y contundente donde se resalta la personalidad del borracho, irresponsable y mujeriego Ánimas cuyo único motivo en su vida es demostrar que es “importante”, en el pequeño pueblo del estado de Oaxaca, donde se desarrolla la trama y para lograrlo, quiere ser el próximo Mayordomo de las fiestas patronales.

La empatía del espectador se pone constantemente en juego con Ánimas debido a que, por más que rechaza los comportamientos erráticos, abusivos y machistas del ladino personaje, las circunstancias y contextos alrededor de él, nos hacen sentir, de alguna inexplicable manera, una ternura emanada de un individuo víctima de las circunstancias.

Es decir, una persona que no tuvo alternativas y simplemente decidió sobrevivir con sus sueños truncados, pero también con sus envidias y resentimientos. Un personaje que exige, que confronta, que justifica y que dentro de todo lo irracional de su proceder, tiene el ímpetu y arrebato de la redención concentrada en una última frase que cierra la película: “Déjeme llegar, usted no sabe lo que es la cárcel... No quiero arrepentirme”.

MI CUADRA QUE TIRE PA´LO ALTO...

Rodríguez continuó con la narrativa que experimentó en La Cucaracha (1958) y le funcionó en Los Hermanos del Hierro (1961), con movimientos de cámara no comunes en su filmografía, así como juegos de luz y manejo de actores que rompieron con el esquema al que nos tenía acostumbrados y cuyo resultado fue superior a muchas de sus anteriores cintas.

Sumado a esto, la presencia del histriónico Toshiro Mifune (actor fetiche de Akira Kurosawa) en el papel protagónico apoyado en la recia personalidad de Columba Domínguez, la perfección interpretativa de Antonio Aguilar y las frescas interpretaciones de los jóvenes hermanos Pepe y Titina Romay dan en conjunto una película de manufactura soberbia y narrativa fuera de lo común en la filmografía nacional de todos los tiempos.

El cierre de una trilogía de transición, entre la Época de oro y el cine de propuesta que, vendría a dar una bocanada de frescura a toda una nueva generación de cineastas parados sobre los hombros de Don Ismael (que todavía tuvo varias genialidades en los sesenta y setenta) y sus contemporáneos.

Por cierto, Toshiro Mifune aprendió los diálogos de forma fonética, lo que permitió que el actor Narciso Busquets (actor que doblaba a Emilio El Indio Fernández regularmente) hiciera un gran trabajo al doblar al japonés. Sin embargo, al ver la película, pareciera como si el propio Mifune hiciera su voz debido a la extraordinaria actuación vocal que entregó al filme.

Una joya del cine mexicano de todos los tiempos ganadora de un Globo de Plata y nominada al Oscar como Mejor Película Extranjera, en 1962, que se puede ver en su versión remasterizada en audio y video en Claro Video.