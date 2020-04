Cines de EU vetan a Universal Pictures tras el éxito streaming de Trolls 2

Trolls 2: Gira Mundial ha sido todo un éxito para Universal Pictures pese a haber sido estrenada de momento solo en Estados Unidos y Canadá a través de servicios bajo demanda (VOD), con una ganancia de 100 millones de dólares en unas tres semanas, lo que se acerca considerablemente a los 154 millones que consiguió Trolls en su momento.

El problema, eso sí, ha sido posicionarse a favor de distribuir sus próximas películas mediante cines y plataformas de este tipo de forma simultánea, algo que no ha gustado nada a las exhibidoras y que ha provocado que incluso la cadena de cines AMC se niegue a seguir proyectando los largometrajes de la productora en sus instalaciones.

Cuando apareció en el Wall Street Journal el CEO de NBCUniversal, actualmente Jeff Shell, hablando sobre este inesperado éxito, Adam Aron, el presidente de la cadena de cines AMC, la más grande de Estados Unidos, publicó una carta abierta en la que mostraba su malestar y anunciaba que no volverán a proyectar un estreno de Universal en el futuro.

“Es decepcionante para nosotros, pero los comentarios de Jeff sobre las acciones e intenciones unilaterales de Universal no nos han dejado otra opción. Por lo tanto, efectivamente, AMC ya no reproducirá películas de Universal en ninguno de nuestros cines en los Estados Unidos, Europa o el Medio Oriente”, dijo.

De acuerdo con el comunicado enviado por parte de los cines hacia el estudio, esta nueva política aplica para todas las películas de Universal, por lo que no exhibirán las próximas entregas de Rápidos y Furiosos ni la secuela de Minions o la próxima película de Jurassic World. Pero eso no es todo, el presidente de AMC dejó claro que esto se haría efectivo para cualquier estudio que no negocie con ellos la exhibición de películas:

“Por cierto, esta política no está dirigida únicamente para dejar de fuera los estrenos de Universal, sino que también se extiende a cualquier cineasta que abandone unilateralmente las prácticas actuales de ventanas en ausencia de negociaciones de buena fe entre nosotros, de modo que ellos como distribuidor y nosotros como expositor ambos se benefician y ninguno se ve afectado por tales cambios”, agregó Aron.

Por este motivo, Universal Pictures ha tenido que salir una vez más a matizar sus palabras y aclarar que si bien es una posibilidad que tienen sobre la mesa, esta tardaría en llegar y no sin antes negociar con los cines tradicionales:

“Creemos en la experiencia clásica cinematográfica en salas enfocadas para ello y nunca hemos dicho algo que lo contradiga. Por ello, volvemos a decir que en un futuro nuestra intención es estrenar los largometrajes en cines y en servicios VOD, cuando este sistema de distribución encaje con nosotros. Esperamos poder hablarlo en privado con los responsables de las exhibidoras, pero estamos decepcionados con la cadena AMC por intentar confundir nuestra postura respecto a este asunto”, manifestó por un comunicado.