Ciro Guerra reflexiona sobre la crisis migratoria con Esperando a los bárbaros

"Ya se ha roto el techo de las limitaciones de lo que puede hacer una película latinoamericana”, expresó el cineasta colombiano Ciro Guerra, en entrevista con Crónica, en el marco del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM), en donde cerró las actividades de su edición 17 con la proyección de la cinta Esperando a los bárbaros, en donde estuvo acompañado por los productores Michael Fitzgerald y Olga Segura (mexicana) y el Nobel de Literatura (de cuya novela se adapta el filme) y guionista John Maxwell Coetzee.

“El latino es un cine que está cada vez más posicionado en el mundo y que todavía tiene mucho que contar, todo un camino por delante. Creo que funciona porque nos volvimos un cine vibrante, que no se hace por negocio o por mantener viva una industria, sino porque los cineastas tenemos algo que ofrecer para reflexionar, es un cine que destaca porque rompe silencios”, enfatizó.

“Es un cine que surge porque los directores buscan en sus propias historias y encuentran aquellas cosas que son importantes para ellos, que al final es importante ­para los que caminan contigo; eso lo hace importante para el propio cine porque las historias que vemos, ahora sí son aquellas en las que nos podemos reconocer”, agregó.

Tras la nominación al Oscar a Mejor Película de Habla no Inglesa en el 2015, por El abrazo de la serpiente, se lanzó al cine internacional con la adaptación de la novela Esperando a los bárbaros, del escritor sudafricano John Maxwell Coetzee, quien fue Premio Nobel de Literatura en el 2003.

“Cuando leí la novela, por supuesto que me encantó, pero para ser sinceros no me imaginaba cómo se podía llevar al cine. Luego, al leer el guion de Coetzee, quedé maravillado, pues se había desprendido de todo lo literario y lo había llevado justo a lo que necesitaba una adaptación”, confesó el nominado al Oscar, también en conferencia de prensa.

“Coetzee tuvo una participación activa en la película porque es el autor del guion, es una historia que cuando empezamos a hacerla era una alegoría del poder, pero a medida que la concretamos, tuvimos que ver cómo casi todo lo que narra la novela tiene que ver con el mundo real, sobre cómo empieza a reaparecer el fascismo y empiezan a levantarse las fuerzas opresoras del poder, que se revitalizan, toman fuerza y retoman el poder, en muchos casos. Fue ver algo que nos asustó pero nos hizo observar que es una historia que es importante que la gente conozca”, mencionó.

Protagonizada por Johnny Depp, Mark Rylance, Robert Pattinson y Gana Bayarsaikhan, Esperando a los bárbaros aborda los cuestionamientos que se hace un magistrado sobre la legitimidad del imperialismo al ver cómo soldados imperiales torturan y matan a los bárbaros que encuentran a su paso. Tras ello, comienza a cuidar de una joven bárbara que ha quedado ciega por las torturas sufridas.

De acuerdo con el cineasta, este filme cobra vital relevancia en la actualidad por su reflejo de los problemas sociales, específicamente por la crisis migratoria en el mundo: “Pareciera que estuviéramos condenados a repetir ese ciclo una y otra vez. El surgimiento del discurso del odio hacia el otro a todos nosotros nos ha aterrorizado de la misma manera, la manera en la que ese guion y esas palabras escritas por John Coetzee hace 40 años vuelven a hablar hoy en día y vuelven a tener una relevancia; es algo que sin duda es inesperado y sorpresivo”, comentó el colombiano.

Michael Fitzgerald, por su parte, comentó que el proyecto para filmar esta película comenzó hace 30 años: “Llegaban directores y se iban; llegaba dinero y se iba. Fue hasta que Coetzee recomendó a Ciro para dirigirla y le encantó la idea. Coetzee daba opiniones si se las pedíamos en un medio (el cine) que no es el suyo; no se puede adaptar una novela, sino reproducir emociones sentidas al leer una novela”.

En su participación, Olga Segura habló sobre esos 30 años que han tardado en hacer la película, durante los cuales se ha permitido madurar el proyecto: “Aunque fue un trabajo colaborativo, tener a alguien con tanta experiencia como Crispian Sallis (dirección artístico) fue algo muy bueno”.

Esperando a los bárbaros tuvo su estreno mundial en la competencia por el León de Oro de la Mostra de Venecia. La novela de Coetzee fue publicada en 1980, la cual presenta a un pueblo de colonizadores gobernado con relativa paz por un magistrado, cuyo orden se pierde al llegar fuerzas imperiales que buscan protegerlos de los supuestos invasores bárbaros.

El siguiente proyecto de Ciro Guerra será la serie Cortés, que alista de la mano de Amazon Prime, en la cual tendrá como protagonista al español Javier Bardem. “Es una gran historia, creo que por primera vez existe la posibilidad de contarla bien, con el presupuesto que se necesita para la reconstrucción del México antiguo, para mí ha sido un sueño”, expresó el cineasta.

Finalmente, el también director de Pájaros de verano, lanzó un mensaje a destacar sobre el cine latino: “Es un cine que aún está en un proceso de expansión y esperamos que continúe, a pesar de que en los diferentes países se empiezan a ver complicaciones que empiezan a frenar este apoyo, pero que consideramos que haya un despertar de la conciencia para seguir levantando, si no, de todos modos seguiremos”, concluyó.