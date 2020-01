Ciro Murayama

Quien tenga suficiente edad, recordará por qué el Instituto Electoral se preocupó siempre de que la recopilación de datos ciudadanos no terminaran usados arbitrariamente por "el Gobierno" (una figura autoritaria que recurría a atajos extralegales para encarcelar opositores). Lo que pasó ayer, el Instituto Nacional Electoral negando datos a Gobernación, es resultado de aquellas leyes que nos dimos para que lo que entregamos (fotos, huellas, domicilio, etc) para votar, no se use para otros fines. Así de simple y por ello un consejero especialmente activo en este tema, es la figura positiva de la última jornada política.