Claudia Brant corona su carrera con Sincera

La interprete argentina Claudia Brant, quien ha compuesto más de 4 mil canciones, estará presente en nuestro país el próximo 30 de agosto, en el Centro Cultural Roberto Cantoral, después de recibir el Grammy como Mejor Álbum Pop Latino a su más reciente trabajo: Sincera.

“El álbum Sincera es la corona de toda mi trayectoria, ya que este álbum me define a mí, mi esencia y todo lo que soy, es por eso que lleva ese nombre”, dijo a Crónica.

Desde muy pequeña comenzó su aventura en la música: “Al no tener hermanos, no tenía compañía, ni con quien jugar, entonces mis padres me regalaron una guitarra desde muy pequeña y aprendí a tocarla”, mencionó.

“Tenía 6 años y ya comenzaba a tocar la guitarra y a escribir algunas canciones que se me ocurrían”, añadió.

La compositora Claudia Brant, el peruano Gian Marco y Noel Schajris son las estrellas de La Bohemia 55, que llegará el 30 de agosto. “Siempre escribimos música para diversos artistas, pero el poder estar interpretando es único y más en un país como México”, concluyó.