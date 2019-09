Claudia Pineda se adentra en el tráfico de cocaína en Zero Zero Zero

La actriz Claudia Pineda estuvo recientemente en el Festival de Cine de Venecia para presentar Zero Zero Zero, una serie italiana basada en la novela de Roberto Saviano, la cual gira en torno al tráfico de cocaína alrededor del mundo y cómo afecta a la sociedad. A lo largo de su historia Saviano ha sido perseguido por la mafia debido al éxito de libros como Gomorra (2006), y días atrás acudió a la Mostra para la presentación de esta serie fuera de competición.

El escritor italiano ofrece una radiografía de cómo los cárteles de la droga en México y Colombia desarrollaron su imperio para el tráfico de cocaína en los años 80, del siglo pasado, el acuerdo que lograron los capos Pablo Escobar (El Mágico) y el mexicano Miguel Ángel Félix Gallardo (El Padrino) y los dividendos que obtuvieron, además de la aparición de la autodefensas en el país sudamericano, conocidas como AUC.

Un libro realizado mediante una investigación rigurosa, cuyos datos son sorprendentes acerca de ese mundo de la cocaína: sus productores, camellos, vendedores y consumidores, hasta pasar por los sicarios contratados, como los kaibiles, para eliminar a bandas contrarias. Sin embargo, la prosa de Saviano tiene un hueco: sólo mira a Latinoamérica y así pareciera que el resto del mundo únicamente padece a estos cárteles.

“La serie narra las bambalinas del mundo del narcotráfico, desde el lugar menos conocido, que es el empresarial. Así como lo cuenta el libro es sobre cómo se trasladan los cargamentos de cocaína, que tienen que pasar por aduanas, por barcos, cruzar fronteras, la serie cuenta cómo salen los personajes desde Nueva Orleans, hasta pasar por México, Senegal, Marruecos, hasta que llegan al sur de Italia, donde está la mafia”, dijo Pablo Trapero, cineasta argentino que dirige algunos episodios de la serie, en entrevista con Crónica.

“El narcotráfico es una de las almas del capitalismo”, dijo Saviano en su visita a Venecia y alertó de las dimensiones de este sistema y del poder que la cocaína ofrece a quien la controla y reparte: “Estamos hablando de la única materia comparable al petróleo. No existe, además del petróleo, nada que te haga ganar tanto como la cocaína”, dijo.

El personaje de Pineda, originaria del Estado de México, es Chiquitita, una mujer embarazada, su entorno es el mundo de los cholos en México, quien al igual que otros personajes se ve involucrada con la cocaína. Para ofrecer una acertada participación, la actriz tuvo que convivir varios días con una familia de cholos.

“Me gusta investigar y adentrarme en las raíces de mis personajes. Fui a Zumpango para convivir por varios días con una familia de cholos, donde me pude dar cuenta de la discriminación que padecen”, dijo la actriz. Y agregó: “Son familias que se respetan entre ellos mismos. Aman la cultura mexicana porque sienten gran orgullo de ser mexicanos”.

Zero Zero Zero, de ocho episodios, es dirigida por Stefano Solima y tiene en su elenco a Gabriel Byrne (The Usual Suspects), Dane DeHaan (Chronicle), Andrea Riseborough (Birdman) y al mexicano Harold Torres (Sin Nombre). Además de Sollima y Trapero, el otro director de los episodios es Janus Metz (True Detective) y se grabó en inglés, español e italiano y comenzó su rodaje en marzo con locaciones en México, Estados Unidos, África Central, España, Italia e Inglaterra.

“Se habla muy a menudo de capos en Colombia y México, pero no se dice que otros países forman parte de esta mafia”, destacó Harold Torres también en la presentación en la Mostra.

La serie de ocho capítulos será estrenada el próximo año para diversas plataformas como Sky Italia, Canal + de Francia, HBO Europa y Amazon Internacional.

Por último, la actriz confesó que la serie ha tenido buena aceptación por tratarse de un tema tan delicado como es el narcotráfico. “En esta serie no hay héroes, ni tampoco se quiere idealizar a los narcotraficantes; más bien aborda el problema de las drogas como aspecto social y cómo afecta a cada uno de nosotros directa o indirectamente”, concluyó.