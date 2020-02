CNBV, la apuesta por la experiencia

A la reunión anual de la banca, el equipo de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) llegará fortalecido desafiando los malos augurios de algunos críticos que apostaban por la debilidad estructural y operativa de esta comisión. Resulta que a la Vicepresidencia de Normatividad de la CNBV, se integró Margarita de la Cabada Betancourt, ex directora jurídica del Grupo Posadas así como ex directora de Asesoría Jurídica de Crédito Especializado e Intenacional de Banamex. De la Cabada también cuenta con experiencia en el sector público; fue directora general adjunta de Banobras y Directora Jurídica del IPAB.En la Vicepresidencia de Política Regulatoria, se integró José Antonio Quesada Palacios, un académico con gran experiencia en el sector financiero, quien también participó en el IPAB, en Pricewaterhouse, en JP Morgan, en Chase, en GBM International y Euromex.Otra de las contrataciones importantes en la CNBV, es Luis Enrique Landa Fournais, Vicepresidente de Administación y Planeación Estratégica, economista, académico, ex funcionario del SAT y del INADEM. A estos funcionarios no les interesa, por supuesto, que sus salarios respecto a otras administraciones, han disminuído o que el seguro de gastos médicos ya no forma parte de sus prestaciones. Ellos, en cambio, buscan compartir toda la experiencia con la que cuentan. Su contratación ha fortalecido a la CNBV que enfrenta grandes retos luego de que varios de su ex funcionarios en posiciones estratégicas tomaron las ofertas de trabajo en instituciones privadas. En la CNBV los cambios no se detienen pero en el plano operativo se mantiene la continuidad. Su Junta de Gobierno ha sido informada que cada petición de información o decisión sobre la aplicación de sus normas se realiza en estricto apego a derecho.

MEJORA IZZI CONDICIONES DE SERVICIO Y PAGO. La ventas y utilidades en segmento operativo de Televisa aumentaron 3 y 5.4%, respectivamente, al cierre consolidado de 2019. En redes sociales nos preguntában que está haciendo bien el grupo que encabeza Emilio Azcárraga Jean. De acuerdo con su reporte al cierre de 2019, la reducción de costos y gastos operativos ha sido determinante para lograr estas mejorías. La participación de su negocio de telecomunicaciones aumenta y con ello la diversificación de sus ingresos. Por ello, quizás, las estrategias de izzi, con participación en el negocio de internet y televisión de pagao, se presentan cada día más agresivas y en beneficio del consumidor. Le comento que, por ejemplo, que ahora, en paquetes de doble y triple play, se darán 10 megas extra, y en otros, se ajustará el precio a la baja. Adicionalmente, lanzó la velocidad de 125 megas en paquetes para el usuario que busca mejores opciones para navegar y consumir contenidos en línea.

ENERGÍAS RENOVABLES, LA RESPONSABILIDAD PENDIENTE. Desde 2007, el Consejo Europeo ha imsistido en la necesidad de que los estados miembros cumplan con su compromiso de alcanzar un 20 % de uso de energías renovables y un 10 % de biocombustibles en transporte para el año 2020. Hoy un centenar de ciudades en el mundo ya se sumaron a ese compromiso, y México no se quedará atrás. El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico de la CDMX, Fadlala Akabani anunció que para este año se invertirán 200 millones de pesos para instalar paneles solares fotovoltaicos en 50 edificios públicos, como primera parte para convertir a la Ciudad de México en una Ciudad de energía renovable.

claudiavillegas@revistafortuna.com.mx

Twitter: @LaVillegas1