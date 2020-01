Cobrar el Insabi es indebido y habrá sanción ejemplar: Ferrer

Juan Antonio Ferrer, titular del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), rechazó que haya habido un desorden en los primeros días del año en curso, con la puesta en operación de este instituto “porque el funcionamiento —de lo que fue el Seguro Popular— no lo hemos parado” y estableció que los servicios de salud que se ofrecen son los mismos, incluso con cobertura de 66 padecimientos de enfermedades de gastos catastróficos, aspecto en el cual se tiene contemplado ampliar dicha cobertura a 96 enfermedades, “es decir habrá una cobertura en 30 más en este tipo de enfermedades catastróficas”, decisión que corresponderá al Consejo General de Salubridad.

Recordó que para el financiamiento del Insabi se cuenta con lo que se destinaba al Seguro Popular, alrededor de 70 a 72 mil millones de pesos, y para este año el Presidente Andrés Manuel López Obrador destinó 40 mil millones de pesos adicionales, a lo que se suma la eficiencia administrativa en el manejo de los recursos y cero corrupción, lo cual permitirá resolver grandes problemas de la salud.

Estimó que en los primeros días del año pudo haber un desorden administrativo por parte de quienes hacían malas prácticas y pensaron que lo iban a seguir haciendo, pero hoy ya no se puede, porque la gente hoy requiere de una atención a la salud y debe ser gratuita y para ello se han puesto de acuerdo todas las instancias que tienen que ver con el Sector Salud y brindar un servicio de calidad, para que no se le cobre a la gente sin seguridad social “un solo peso”.

“Cobrar cuotas por servicios de salud a personas sin seguridad social es indebido y en ello nos hemos puesto de acuerdo con la Secretaría de la Función Pública para sancionar ejemplarmente a los servidores públicos que cometan alguna irregularidad de este tipo, cualquier servidor que cobre a una persona indebidamente va a ser sancionado”, advirtió.

Cuestionado respecto a un desabasto de medicamentos, en entrevista televisiva Ferrer Aguilar advirtió que no hay tal situación, aunque no rechazó que hay casos en los que pacientes se quejan de que no hay los fármacos que necesitan, ante lo cual, en algunos estados que tienen servicios subrogados para que la iniciativa privada surta medicamento, pero no se tiene, acuden al gobierno federal y se busca obtenerlos de donde sea posible, en plazos que pueden ir de las 24 a las 72 horas, por aquellos fármacos que requieren cadena de frío y hay que tener especial cuidado en su traslado.

Eso es lo que hemos hecho, darnos a la tarea de revisar en el mundo dónde hay los medicamentos que le hacen falta al país “porque hemos detectado que algunas empresas monopólicas están escondiendo en almacenes medicamento”.

Mencionó que a la fecha se han adherido al Insabi 24 estados de la República, a quienes se les ha planteado un mejor esquema de financiamiento que con el Seguro Popular; se les ha presentado un modelo de salud para el bienestar en sus entidades donde primero está la gente. “Sí se permite que se haga negocio, nada más que de calidad y en favor de la gente; no estamos diciendo que no se permite que participe la iniciativa privada”.

Asimismo, resaltó que ahora la toma de decisiones corresponderá a cada estado con base en las comorbilidades (morbilidad asociada) de cada entidad, porque antes, cada estado tenía fragmentada su atención a la salud: “Cada uno hacía lo que quería; hoy, hay una rectoría bajo la dirección de la Secretaría de Salud Federal y estamos integrados por primera vez trabajando todos juntos en favor de la gente”.

Juan Antonio Ferrer resaltó que las ventajas con el nuevo Insabi son que ahora la población no asegurada contará con medicamentos. “Hoy podemos abastecer de medicinas a cualquier entidad en un Rango de 24, 48 y lo máximo 72 horas; segundo, contamos con médicos, al tener una estrategia nacional para reducir el déficit de médicos que hay en el país, de 70 mil especialistas y 250 mil enfermeras que nos hacen falta, ya lo estamos haciendo, y esta plantilla de médicos se va a cubrir, conforme al compromiso que hizo el Presidente de la República, el primero de diciembre, cuando “estaremos informando a México los indicadores que hemos subido para una mejora en la atención de salud”.

A lo largo de todo el año, añadió, se estarán inaugurando hospitales para ampliar la cobertura de atención de servicios médicos, aunado a una serie de inmuebles que también entrarán en operaciones, ya que se ha estado trabajando en 307 inmuebles que estaban abandonados, y de los cuales entraron en operaciones 80; además, se tiene contemplado basificar a poco más de 87 mil trabajadores del Sector Salud que hoy tienen contratos y honorarios y que tienen cero prestaciones. “Vamos a regularizarlos como justicia laboral para estos empleados 87 mil 321 trabajadores que hoy están en la indefinición, ese problema ya no podemos seguir trasladándolo”, por lo que se avanzará paulatinamente en este año hasta el 2024, cuando se estima estén cubiertas todas esas plazas.