Colesterol “malo” y el riesgo de sufrir otro infarto

En el marco del Día Mundial del Corazón, se dieron a conocer los resultados de una encuesta global con 3,200 sobrevivientes de infarto, la cual se realizó en 13 países e invita a los mexicanos a conocer sus niveles de colesterol malo (LDL).

Los resultados de la consulta muestran que los sobrevivientes de un ataque cardíaco intentan mejorar su salud cardiovascular de manera proactiva, empero, es posible que no comprendan por completo la estrecha relación entre niveles altos de colesterol “malo” LDL y el riesgo de sufrir otro ataque cardíaco.

En el estudio dado a conocer por Laboratorios Amgen México, se observó que 97 por ciento de los sobrevivientes de ataques cardíacos revelaron estar tomando al menos una acción clave para tratar de reducir su riesgo, y el 75 por ciento había hablado con su médico sobre el peligro de otro evento, no obstante, la confusión prevaleció al tratar de reducir el colesterol, ya que un tercio de los consultados, no supo cuáles deberían ser sus niveles de colesterol idóneos, un 44 por ciento no lo controla de manera regular y sólo uno de cada cinco sobrevivientes a quienes se les dijo que tenían C-LDL alto lo consideran un factor de riesgo principal para otro evento.

Los lípidos, como el colesterol de lipoproteínas de baja densidad (C-LDL) o también conocido como colesterol "malo", son uno de los factores de riesgo más importantes para el ataque cardíaco.

Al respecto, en México, existen al menos 100 mil muertes al año por eventos cardiovasculares, superando a los decesos ocasionados por los diferentes tipos de cáncer y diabetes mellitus, provocando aproximadamente un infarto cada 2 minutos.

A su vez, “la gran mayoría de los sobrevivientes de ataques cardíacos están tomando medidas para reducir el riesgo de otro evento, pero el problema es que muchos no están monitoreando o manejando todos los factores de riesgo modificables", resaltó el doctor Max Saráchaga, director médico de Amgen.

En este mismo sentido, resaltó que en el marco del Día Mundial del Corazón, se quiere advertir a todas las personas de alto riesgo, a hablar con su médico sobre el vínculo entre el colesterol y los ataques cardíacos y cómo pueden reducir sus niveles de C-LDL, pues los pacientes podrían no estar teniendo las conversaciones correctas con sus doctores," mencionó el médico.

En la encuesta también se detectó que 63 por ciento de los pacientes no cree que el colesterol alto sea una condición crónica que requiera atención a largo plazo, en tanto que 24 por ciento de los sobrevivientes dijeron que su médico no les habló de la relación del colesterol en los ataques cardíacos.

Ante tal panorama, a través de la campaña “Alerta Colesterol”, Amgen invita a la población mexicana a conocer sus niveles de colesterol, ya que las cifras recomendadas en pacientes de muy alto riesgo y que no consiguen su objetivo, se sitúan ahora un 50 por ciento por debajo de sus valores basales y la cifra objetivo debe situarse por debajo de 55mg/dL.

El doctor Max Saráchaga resaltó que en la actualidad se cuenta con tratamientos biotecnológicos -como evolocumab-, el cual permite disminuir el colesterol malo hasta un 63 por ciento, reduciendo el riesgo de un ataque cardíaco y derrame cerebral en un 27 por ciento, haciendo que los depósitos de C-LDL no progresen”.