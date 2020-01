Collins, con mucho más cola que le pisen

Quien tiene un problema, y más que fuerte, con el actual Gobierno de la Ciudad es el señor Raymundo Collins, puesto que no solamente tiene que estar pensando en la orden de aprehensión que se giró en su contra luego de que empresarios inmobiliarios lo denunciaron en la Procuraduría General de Justicia (PGJ) por presuntos actos de corrupción cuando era titular del Instituto de Vivienda (Invi), cargo que ocupó cinco años antes de ser jefe de la Policía, sino que le están encontrando anomalías y archivándole irregularidades de la época en la que fue subsecretario de Seguridad Pública, que por cierto se le vinculó con el Cártel de Neza y cuando fue director de la Central de Abasto. Nos cuentan que hay un largo expediente en el que sobresalen delitos como secuestro, robos y extorsiones, tolerados por el delfín de Mancera, e historias de cargamentos de droga que llegaban a las bodegas de la Ceda, sin ser reportadas a las autoridades. Nos dicen que si le siguen rascando al historial de Collins seguramente le hallarán más desperdicio, pues es uno de los exfuncionarios del ahora senador Mancera que tiene más cola que pisarle y que podría utilizarse en caso de que se ponga muy rejego.

Orta, en problemas por comprar bicis fifí a policías

Aun estando lejos, el señor Jesús Orta Martínez le sigue dando dolores de cabeza a la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum. Y es que resulta que durante su gestión como jefe de la Policía compró mil 400 bicicletas eléctricas para que sus muchachitos hicieran rondines y combatieran la inseguridad, que por cierto nunca logró controlar. ¿Y qué de raro hay en la compra de las bicis? Resulta que se dieron cuenta que las unidades le costaron a Orta 40 millones 579 mil pesos, es decir, casi 29 mil pesos cada una. Un sobrecosto por donde lo vean. Y por dicha acción los reporteros se le fueron a la yugular a la señora Sheinbaum, quien no tuvo de otra que prometer que, de hallarse irregularidades, intervendrá la Secretaría de la Contraloría y aplicará sanciones. Habrá que esperar a ver cómo le va al maestro Orta, que ni estando fuera se libra de la polvorilla.

Empiezan a levantar la mano en la Cuauhtémoc

Arranca el 2020 y con él también las aspiraciones de diversos dirigentes y políticos en la Ciudad de México, tal es el caso de la lideresa de los ambulantes, Diana Sánchez Barrios, quien ha dejado ver sus deseos de ser alcaldesa en Cuauhtémoc, demarcación en la que se concentra el grueso de sus espacios en la vía pública. Quizá sus aspiraciones no sean lo malo de la política y activista, sino que antes que ella y en mejor posición se encuentran políticos de renombre como la diputada Dolores Padierna, el diputado José Luis Rodríguez Días de León, así como el diputado Temistocles Villanueva, no hay que descartar al actual secretario de Cultura, José Alfonso Suárez del Real; la coordinadora del Centro Histórico, Dunia Ludlow Deloya; y Fernando Rubio, actual asesor de la Secretaría de Medio Ambiente. Sin embargo, los aspirantes, aunque algunos sin posibilidad alguna, ya alzaron la mano para suceder a Néstor Núñez, quien ha dejado ver que no descarta la reelección en una de las Alcaldías más visitadas en estas fiestas de año nuevo.

