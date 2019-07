Colonia del Mar, vivir entre grietas

Con la temporada de lluvias una de las grietas en la colonia del Mar, en la alcaldía Tláhuac, se ha notado más y las autoridades no dan respuesta a la queja de los vecinos.

Aunque las autoridades de la Ciudad de México iniciaron con la reconstrucción, los vecinos de la colonia del Mar en la alcaldía Tláhuac, damnificados del sismo del 19 de septiembre de 2017, viven con incertidumbre por el retraso en la entrega de las casas.

Los damnificados coincidieron en que “no es algo que nos esté regalando el gobierno, es algo que ya pagamos con nuestros impuestos”.

Para muchos vecinos de esta zona, la emergencia después del sismo del 19 de septiembre de 2017 no ha pasado. El 1 de abril del 2019, en la calle de Hipocampo, entre Pingüino y Salmón, el comisionado para la Reconstrucción, César Cravioto, puso la primera piedra para construir tres predios; la entrega sería un mes después.

En entrevista con Notimex, la damnificada Corina Hernández afirmó que “el gobierno actual hizo aquí la reconstrucción masiva, el arranque de la reconstrucción en estos predios, pero por falta de recursos, por falta de solvencia, por falta de administración estos trabajos pararon durante un mes”.

Otra de las vecinas, Irma Corona Ramírez, recordó que “primero fue la alegría de decir: ‘ya vamos a regresar a casa’, pero más de un mes pararon las obras, nadie daba información de nada”.

“Ellos se fueron, la empresa agarró sus cosas; de hecho, sí dejó algo de material, pero se fueron y no dijeron: ‘oigan, vamos a regresar o el motivo tal’. Nunca hubo una información. Hasta después ya regresa la empresa, siempre fue cuestión de dineros”.

Predios plurifamiliares. Corina Hernández explicó que “mi predio es de 207 metros y tenía casi 100 metros construidos. Ahorita la lucha es que se construya. El gobierno lo que nos ofrece son 65 metros, pero en los predios vivían tres familias; en este predio vivíamos dos familias y se van a reconstruir dos casas de 65 metros ¿por qué? Porque teníamos más de 65 metros y no es la única, muchos de nuestros vecinos tienen eso”.

De acuerdo con Nayeli Jacqueline Maya Juárez, otra de las vecinas, no les dieron a escoger ni el proyecto. “Para entrar a trabajar aquí, nos dijo la empresa, ‘me dan este proyecto, es lo que me autorizan’, pero somos tres familias, ¿qué vamos a hacer? Bueno, entonces viene el segundo proyecto que sería una casa como ésta, pero la otra queda bailando porque no la tienen contemplada, nada más cuentan dos partes”.

Durante las mesas de negociación que han tenido cada miércoles con la Comisión de Reconstrucción y cada 15 días con Claudia Sheinbaum, se llegó al acuerdo que la jefa de Gobierno inauguraría las casas el viernes 19 de julio.

“Lo que no estamos de acuerdo es que ellos pisoteen estos acuerdos; no estamos de acuerdo en eso, queremos que los acuerdos a los que llegamos en las mesas de negociación se cumplan y vamos a estar vigilantes”, dijo Corina Hernández.

Nayeli Jacqueline Maya Juárez externó que “el gobierno es así, es mentiroso realmente porque te emociona, te emociona que sí vas a regresar o por lo menos que vamos a regresar las tres familias, pero no es cierto. Ahorita no, nada más regresa una”.

Los casos en la colonia del Mar son distintos. En el predio de Carmen Caballero vivían dos familias. Una casa la acaban de demoler, la otra es en la que vive con su esposo; su hijo tuvo que salir a rentar a otro espacio.

Caballero señaló que “en una esquina del predio hay una grieta que ahora cuando empezaron las lluvias se notó más, pero ya saben el ingeniero, el DRO, que existe y no hemos tenido la respuesta de esa grieta”.

“El 25 de junio entró la empresa, pero no nos trajeron el prototipo, ni el catálogo de conceptos, así entraron a trabajar, trabajaron la primera semana cinco días, la siguiente semana llegaron el viernes; viernes y sábado trabajaron; desde esa fecha ya estamos en la tercera semana y no han regresado a trabajar. En el caso de mi predio aún no veo la reconstrucción, como debe ser”, denunció.