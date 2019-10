Coloquial y emocional tardeada del Tecate Coordenada

Cambió el ambiente fresco del Parque Trasloma al árido escenario que regaló la Explanada del Estadio Akron durante el primer día de la sexta edición del festival Tecate Coordenada el pasado viernes 18 de octubre.

Por fortuna para los asistentes que comenzaron a llegar desde temprano para recibir a La Burrita Cumbión en el escenario Tecate Ámbar, a Bandalos Chinos en el Tecate Light, La Regadera en el Viva Aerobus y a Primavera Club en el Coordenada; el día se mostró piadoso con un clima parcialmente nublado aunque con el peculiar bochorno característico de la ciudad jalisciense.

Los ánimos comenzaron a subir a la par que la temperatura empezó a refrescar la tarde con Los Petit Fellas (Tecate Ámbar), Alemán (Tecate Light), Belako (Coordenada) y María Barracuda (Viva Aerobus), quien estridente, femenina y con un estilo que jugó con el escenario del festival —country rockero—, no se quiso “quedar con las ganas de nada” y dedicó a Guadalajara el tema “C.D. Juárez”, a propósito de la ola de violencia que abarca el país. Así como para interpretar una peculiar versión de “Corazón de metal” —tema original de su anterior proyecto Jot Dog—, para luego dar entrada a Rubén Albarrán (Café Tacvba) para cantar a dúo “Chale”, tema con el que cerró su presentación 18 minutos antes de lo anunciado en el horario.

A tan sólo un par de días de conmover al público en la capital del país (El Plaza Condesa), los neoyorquinos de The Drums hicieron lo propio acompañando la caída del sol con una energética y emocionante presentación arriba del Tecate Ámbar, colocándose como uno de los preferidos del viernes, aglomerado por un considerable número de gente frente al escenario.

Por su parte la compositora estadunidense LP reunió a un particular número de presentes, entre los que destacaban generalmente mujeres que al cuello llevaban un pañuelo verde —promotoras del movimiento feminista que le ha dado la vuelta al mundo—, tal como se pudo ver también en la vigésima dición del Vive Latino.

Mientras tanto en el Viva Aerobus, el proyecto uruguayo No Te Va Gustar, sufrió problemas técnicos que provocaron el retraso de 15 minutos de presentación. Situación que no hizo justicia a su usual desempeño en el escenario, pues la ecualización de sonido fue evidentemente un factor que influyó, sin embargo el público que se encontraba frente a ellos, no escatimó en entregarse a la banda, acción que fue bien recibida y compensada por la entrega de los músicos.

En el escenario Coordenada la agrupación The Kakkmaddafakka fue protagonista de una personal fiesta explosiva que despidió los últimos rayos del sol al ritmo de temas como “You girl”: “Este lugar es fantástico por ustedes chicos”, despidió Axel Vindenes, vocalista de la banda.

Entre tanto, La Gusana Ciega recordaba melancolicamente temas como “Tornasol” o “Tú volverás”, creando el preámbulo para que los sentidos se dispararan con The Wookies, la agrupación de extraterrestres que demostraron que ningún escenario es demasiado chico o grande para sorprender y encender los ánimos del público, interpretando a su particular modo “Toro” de Columpio Asesino u “Ora pinches vergas”, para la que extrajeron la esencia de Silverio, en su ausencia.

Finalmente The Neighbourhood, salieron al escenario enfundados en trajes metálicos que hicieron relucir el Tecate Light con su característica sensualidad con canciones como “Sweater weather” y “Afraid”, clásicos en su repertorio.

Hasta aquí la Crónica del primer día con un estimado de 20 mil personas, de acuerdo con datos de los organizadores. Debido al cierre de la edición del periódico, mañana se abordarán más detalles de los números principales de la noche, junto con los avances del segundo día.