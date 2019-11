¿Comienza AMLO a fallar a los pobres?

PRESIDENTE LÓPEZ OBRADOR:

+Primero los pobres

AMLO

He recibido un documento que con la mejor intención y lejos de las críticas que siempre le he hecho, deseo enviárselo íntegro, porque no creo que usted quiera fallar a los 30 millones que lo eligieron para que les cumpliera su palabra:

“AMLO no cumple expectativas de los pobres

“La Cuarta Transformación comienza a crujir en los lugares donde se esperaría que estuviera mejor atrincherada, como entre los diputados de MORENA que representan a los estados más pobres del país. Entre las tantas estampas tragicómicas del Presupuesto 2020, destaca el caso del Fondo Regional, que está destinado a impulsar acciones para mitigar las desigualdades regionales entre los estados del norte y los estados del sureste de la República.

“El Fondo Regional para 2020 asciende a 1,800 millones de pesos, pero no se incrementa nada respecto a 2019. En reunión privada de diputados federales de MORENA de Chiapas, Oaxaca y Guerrero, los estados más pobres, los legisladores dejaron salir todas sus frustraciones ante las acciones contradictorias, “o de franca demagogia”, del gobierno de Andrés Manuel López Obrador respecto al supuesto apoyo preferencial a los más pobres.

“‘¡Con giras no se combate la pobreza ni la desigualdad!’ criticó con fuerza el diputado Carol Altamirano, de Oaxaca, experto en finanzas públicas, al momento de explicar a sus compañeros cómo es que el supuesto compromiso con los más pobres no se traduce ni en el presupuesto ni en la política fiscal, pues el Fondo Regional no crece ni un peso para el 2020, pero no sólo ese rubro, sino que otros como el presupuesto para los pueblos indígenas baja 40%, disminuyen los recursos para programas educativos de apoyo a los estudiantes más pobres oaxaqueños, chiapanecos y guerrerenses, bajan los recursos en salud en las localidades pobres, eliminan las estancias infantiles, no apoya a los estados pobres a cobrar más impuestos.

“‘Es el presupuesto de la ignominia’, lamentan los más de 40 diputados morenistas del sureste, ante la instrucción que bajó directamente del secretario de Hacienda, Arturo Herrera, y Mario Delgado, el coordinador de MORENA, de que ‘no rezonguen y aprueben el presupuesto tal y como lo mandó López Obrador’.

“En la referida reunión, la catarsis fue completa, porque los diputados comentaron que su partido, MORENA, lejos de apoyar a los estados más pobres del país, está enfrascado en una dinámica de rapiña por la dirigencia nacional, ‘y encima Mario Delgado nunca renunció a la Coordinación’ para que su ambición de dirigir MORENA no perjudicara la negociación del presupuesto.

“En serio y en broma, algunos diputados de Oaxaca dijeron que, si no corrige su trato presupuestal para Oaxaca, Guerrero y Chiapas, podrían declarar a AMLO persona non grata en el sureste. La molestia es tal, que una expresión que el secretario de Hacienda hizo en reciente reunión, la toman como una burla; y es que, en esa reunión, Arturo Herrera les dijo que Oaxaca estaba en tal situación de pobreza, marginación, atraso y abandono, que, para alcanzar el nivel de desarrollo de Nuevo León, tendrían que pasar 200 años.

“La esperanza era que con AMLO no tuvieran que pasar 200 años para que el sureste se recuperara, pero ante la política presupuestal y económica del Presidente para el sureste, ahora los diputados morenistas de esa región piensan que tal vez se van a necesitar 400 años para que esa región salga de la pobreza.”

