Comienzan el Cablebús 1; estará listo en 2020

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, encabezó el inicio de la construcción de la Línea 1 del Cablebús que irá de Cuautepec a Indios Verdes, en la alcaldía Gustavo A. Madero. Será un corredor con seis estaciones y conectará con líneas del Metrobús, Metro y unidades de RTP, con una longitud de 9.4 kilómetros. Se prevé que traslade hasta ocho mil personas cada hora y 160 mil personas diariamente.

La duración del trayecto es de 29 minutos, lo que representa 54 por ciento menos de lo habitual. Claudia Sheinbaum sostuvo que este proyecto ya era una necesidad en la zona en beneficio de los habitantes.

Esta primera Línea del Cablebús estaba programada para incluir una estación IPN, pero actualmente sólo establece las estaciones Indios Verdes, Ticomán, La Pastora, Campos de Madero, Cuautepec y Tlalpexco.

Sheinbaum Pardo explicó que se tuvo que cambiar el trazo y no incluir la estación IPN porque los estudiantes de esa institución de educación superior rechazaron su construcción, aunque las estaciones aledañas están muy cerca.

“Hubo una modificación de una estación que iba a estar en el Instituto Politécnico Nacional y ahí los estudiantes no estuvieron de acuerdo, entonces se hizo la modificación. Como hemos dicho, todo eso por convencimiento, con diálogo y eso hizo que se modificara”, comentó.

De acuerdo con la mandataria capitalina, el costo de un viaje en el Cablebús podría ser de 7 pesos, igual que el Mexicable de Ecatepec en el Edomex, pero hasta el momento no hay una tarifa definida y explicó que “la idea es que la gente no pague más de lo que está pagando actualmente y por eso el estudio que se está haciendo”.

“Entonces, es una manera no solamente de visibilizar este nuevo Sistema de Movilidad, sino también de visibilizar a las personas que durante muchos años no han sido vistas; y una manera de visibilizar es este programa que es de Movilidad, de Sustentabilidad y un programa que disminuye las desigualdades”, comentó Sheinbaum.

Recordó que las empresas encargadas del proyecto son CEO y Doppelmayr, cuyo representante, Konstantino Panagiotou, dijo que la Omega 5 es el último diseño de ingeniería, que hace tres meses ganó el premio Award Best of the best, de Red Dot.

Además de la Línea 1 del Cablebús, se prevé la construcción de la Línea 2, que irá de Constitución de 1917 a Santa Martha, en una zona en el Suroriente de la capital mexicana. Así como tres puentes vehiculares, con lo que el Gobierno de la Ciudad de México invertirá 4,048 millones de pesos en obras de movilidad.