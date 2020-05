¿Cómo afecta y qué tan peligroso es el COVID-19 para los niños?

Los niños de todas las edades pueden enfermarse con el coronavirus (COVID-19). Pero la mayoría de los afectados generalmente no se enferman con tanta gravedad como los adultos, y algunos quizás no presenten ningún síntoma. Los niños pueden tener COVID-19, pero no se enferman tan frecuentemente como los adultos.

Tampoco se sabe bien por qué, es inusual que los niños se enfermen de gravedad con COVID-19 ya que a pesar de los grandes brotes epidémicos en todo el mundo, muy pocos niños han muerto, comentan investigadores de Mayo Clinic.

De acuerdo a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos (U.S. CDC), entre los aproximadamente 150000 casos de COVID-19 en los Estados Unidos entre el 12 de febrero y el 2 de abril, solo 2500 o un 1.7 % fueron niños. Esto es similar a lo que se ha reportado en otros países, como China e Italia, que han tenido grandes brotes de la enfermedad. Los índices de hospitalización para niños han sido mucho más bajos que para los adultos.

El coronavirus, en gran medida no ha afectado a los niños. La mayoría de los que se han infectado solo presentaron síntomas leves. Sin embargo, los médicos en Europa y Estados Unidos han reportado recientemente un nuevo y preocupante fenómeno: algunos niños se están enfermando de gravedad con síntomas que pueden incluir inflamación en la piel, ojos, vasos sanguíneos y corazón. La condición, que los médicos están denominando “síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico”, es tan nueva que todavía hay muchas preguntas sin respuesta sobre cómo y por qué afecta a los niños.

El síndrome puede tener cierto parecido con una rara condición infantil llamada enfermedad de Kawasaki, pero a medida que los médicos recolectan más información han señalado que las dos condiciones no son iguales. (New York Times)

Ambas incluyen un aumento de la inflamación en el cuerpo y pueden tener efectos graves en el corazón. Pero Steven Kernie, jefe de medicina pediátrica de cuidados intensivos del NewYork-Presbyterian Morgan Stanley Children’s Hospital y la Universidad de Columbia, afirmó que el nuevo síndrome parece incidir en el corazón de manera diferente. Mientras la enfermedad de Kawasaki puede llegar a producir aneurismas coronarios de no recibir tratamiento, este nuevo síndrome parece concentrarse principalmente en la inflamación de las arterias coronarias y otros vasos sanguíneos.

Y si bien el shock es una complicación poco común de la enfermedad de Kawasaki, el nuevo síndrome le ha causado a muchos de los niños una especie de shock tóxico con presión arterial muy baja y una incapacidad de la sangre para hacer circular oxígeno y nutrientes de manera efectiva hacia los órganos del cuerpo, afirmó Kernie.

¿Por qué reaccionan los niños de manera diferente ante COVID-19?

La respuesta todavía no está clara. Algunos expertos sugieren que los niños quizás no se vean afectados de manera tan grave por COVID-19 porque hay otros coronavirus que los contagian y como los niños con frecuencia se resfrían, tal vez tengan anticuerpos que les proporcionan alguna protección contra COVID-19. También es posible que el sistema inmunitario de los niños interactúe con el virus de una manera diferente a la que lo hace el de los adultos. Algunos adultos se están enfermando porque su sistema inmunitario parece reaccionar en exceso al virus, lo que causa más daño al cuerpo.

Además, es menos probable que los niños tengan una afección médica crónica ya existente, como enfermedades al corazón, presión alta, o diabetes. Los adultos que tienen estas afecciones están a mayor riesgo de enfermarse gravemente con COVID-19.

¿Cómo se ven afectados los bebés por COVID-19?

Aunque sea raro, los niños menores de 1 año (bebés) están a mayor riesgo de enfermarse gravemente con COVID-19. Es posible que esto se deba a que su sistema inmunitario está todavía inmaduro y a que sus vías respiratorias son más pequeñas, lo que puede hacer más probable que presenten problemas para respirar con las infecciones por virus respiratorios.

Un estudio de más de 2100 niños con COVID-19 sospechado o confirmado en China entre fines de diciembre y comienzos de febrero demostró que solo menos de 11 % de los bebés tuvieron una enfermedad grave o crítica. En comparación, los índices de enfermedad grave o crítica fueron aproximadamente de 7 % para niños entre 1 y 5 años, 4 % para aquellos entre 6 y 10 años, 4 % para aquellos entre 11 y 15 años, y 3 % para los de 16 años y mayores.

Los recién nacidos pueden infectarse con COVID-19 durante su nacimiento o por exposición a cuidadores enfermos después del parto. La Academia Estadounidense de Pediatría recomienda cuidados especiales para los recién nacidos que nacieron de mujeres que tienen COVID-19 sospechada o confirmada. Esto podría incluir separar temporariamente a la madre del recién nacido para reducir el riesgo de infectar al bebé, vigilar al bebé por signos de infección, y si hay suministros, hacer la prueba al recién nacido para detectar COVID-19.

Los bebés que tienen COVID-19 o a quienes no se puede hacer la prueba porque no hay pruebas disponibles, y no tienen síntomas, podrán recibir el alta del hospital, dependiendo de las circunstancias. Se recomienda que los cuidadores del bebé lleven mascarillas y se laven las manos frecuentemente para protegerse. Se necesitará vigilancia permanente por dos semanas.

Los bebés que tienen resultados negativos en la prueba de detección para COVID-19 podrán ser dados de alta del hospital. Hasta que la madre se recupere, se recomienda que tenga contacto mínimo con el bebé y que use una mascarilla y se lave bien las manos cuando esté cerca del bebé.

Síntomas de COVID-19 en niños

Mientras que los niños y los adultos presentan síntomas similares de COVID-19, los síntomas en los niños tienden a ser más leves y parecerse a los del resfriado. La mayoría de los niños se recupera en una a dos semanas. Sus síntomas pueden incluir:

Fiebre

Goteo de la nariz

Tos

Fatiga

Dolores musculares

Vómitos

Diarrea

Posible salpullido en la piel

Si se sospecha que algún niño tiene síntomas de COVID-19, llama al médico. Mantén a tu hijo en casa y aléjalo de otros cuanto sea posible, excepto para recibir atención médica. Si es posible, haz que tu hijo use un dormitorio y un baño separados de los que usan los otros miembros de la familia, sobre todo si alguno de ellos es sospechoso o positivo. Sigue las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), y de tu gobierno sobre la cuarentena y las medidas para aislamiento según sea adecuado.

Los factores usados para decidir si hacerle a tu hijo la prueba para detectar la COVID-19 pueden variar de acuerdo a dónde vivas. El doctor puede determinar si hay que hacer pruebas para la detección de la COVID-19 basándose en los signos y síntomas del niño, así como si el niño ha estado en contacto cercano con alguien que fue diagnosticado con COVID-19, o si en la última quincena viajó a o vivió en un área donde hay contagio persistente en la comunidad con la COVID-19.

Para hacer la prueba para la COVID-19 el proveedor de atención médica usa un hisopo largo para tomar una muestra de la parte de atrás de la nariz. La muestra se envía a un laboratorio para analizarla. Si tu hijo está tosiendo con flema (esputo), eso también se puede enviar al laboratorio para analizar.

Cómo apoyar a tu hijo durante la prueba del exudado nasal para COVID-19

Cuando los niños están preparados para hacerse un examen médico se vuelven más cooperadores y dóciles, lo que crea una experiencia positiva de afrontamiento para ellos, por ello explicarles lo que van a sentir y qué les van a hacer es necesario.

Pero los niños tal vez también tengan COVID-19 y no presenten síntomas. Un estudio de 171 niños con COVID-19 en China entre enero y febrero mostró que 27 niños, o casi 16 %, no tenían síntomas de infección. Además, un estudio a pequeña escala de 36 niños con COVID-19 en China entre enero y marzo mostró que casi la mitad de los niños no presentó síntomas. Algunos estudios recientes han sugerido que los niños y adultos que no presentan síntomas pueden trasmitir COVID-19. Es por esto que es esencial seguir las recomendaciones para prevenir el contagio con COVID-19.

Recomendaciones para la prevención de COVID-19

Hay muchas medidas que se pueden tomar para prevenir que tu hijo se enferme con COVID-19 y, si se enferma, para evitar contagiar a otros. Los CDC y la OMS recomiendan que tú y tu familia:

Mantengan las manos limpias. Se laven las manos con frecuencia con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos. Si no disponen de agua ni jabón, usen un desinfectante de manos que contenga por lo menos un 60% de alcohol.

Se laven las manos con frecuencia con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos. Si no disponen de agua ni jabón, usen un desinfectante de manos que contenga por lo menos un 60% de alcohol. Se cubran la boca y la nariz con el codo o un pañuelo descartable al toser o estornudar. Desechen el pañuelo desechable usado y se laven las manos. Eviten tocarse los ojos, la nariz, y la boca.

Hagan que sus hijos se laven las manos inmediatamente después de volver a casa, así como después de usar el baño y antes de comer o preparar comida. Les muestren a sus hijos pequeños cómo crear pequeñas pompas de jabón al frotarse las manos, y cómo hacer entrar el jabón entre los dedos y hasta las puntas de los dedos, incluyendo los pulgares y el reverso de las manos. Los animen a que canten dos veces la canción entera de "Feliz cumpleaños" (aproximadamente 20 segundos) así pasan el tiempo que necesitan para limpiarse bien las manos.

Practiquen el distanciamiento físico. Eviten contacto cercano (menos de 6 pies o 2 metros) con cualquier persona que esté enferma o que tenga síntomas. Reduzcan al mínimo las salidas de la casa. Si es posible, dejen a los niños en casa cuando salgan. Como las personas sin síntomas pueden contagiar el virus, no permitan que sus hijos se encuentren en persona para jugar con niños de otras casas — aunque todos ellos se sientan bien. Si sus hijos juegan afuera de la casa, asegúrense de que se mantengan a 6 pies (2 metros) de las personas que no vivan en su casa. Pueden describir esta distancia a su hijo como el largo de una puerta, o una bicicleta para adultos. No permitan que sus hijos jueguen a juegos o practiquen deportes en que compartan su equipo, como una pelota de básquetbol, o en los cuales no puedan mantener distancia física. Pospongan las visitas en persona de su hijo con adultos mayores. Animen a sus hijos a seguir en contacto con sus amigos y seres queridos a través de llamadas telefónicas o por conversaciones en video. Consideren organizar comidas familiares virtuales, y noches de juegos o encuentros virtuales para jugar con otros niños, para mantener a sus hijos ocupados.

Eviten contacto cercano (menos de 6 pies o 2 metros) con cualquier persona que esté enferma o que tenga síntomas. Reduzcan al mínimo las salidas de la casa. Si es posible, dejen a los niños en casa cuando salgan. Como las personas sin síntomas pueden contagiar el virus, no permitan que sus hijos se encuentren en persona para jugar con niños de otras casas — aunque todos ellos se sientan bien. Si sus hijos juegan afuera de la casa, asegúrense de que se mantengan a 6 pies (2 metros) de las personas que no vivan en su casa. Pueden describir esta distancia a su hijo como el largo de una puerta, o una bicicleta para adultos. No permitan que sus hijos jueguen a juegos o practiquen deportes en que compartan su equipo, como una pelota de básquetbol, o en los cuales no puedan mantener distancia física. Pospongan las visitas en persona de su hijo con adultos mayores. Animen a sus hijos a seguir en contacto con sus amigos y seres queridos a través de llamadas telefónicas o por conversaciones en video. Consideren organizar comidas familiares virtuales, y noches de juegos o encuentros virtuales para jugar con otros niños, para mantener a sus hijos ocupados. Limpien y desinfecten su casa. Concéntrense en limpiar todos los días las superficies que se tocan con frecuencia en los cuartos compartidos, como mesas, perillas de puertas, sillas con respaldo duro, interruptores de la luz, controles remotos, dispositivos electrónicos, manijas, escritorios, inodoros, y lavabos. También limpien las áreas que se ensucian con facilidad, como la mesa para cambiar al bebé, y las superficies que sus hijos tocan con frecuencia, como las superficies de su cama, la mesa de manualidades, la caja de los juguetes, y los juguetes. Usen agua y jabón para lavar los juguetes que sus hijos se pongan en la boca. Asegúrense de enjuagarlos bien y de secarlos. Laven la ropa de cama de los niños y sus juguetes de peluche lavables cuando sea necesario y a la temperatura más alta posible. Sequen por completo estos artículos. Lávense las manos después de tocar las pertenencias de sus hijos. Si cuidan a un bebé con COVID-19, lávense las manos después de cambiar los pañales o de tocar la ropa de cama, los juguetes, o los biberones del bebé.

Concéntrense en limpiar todos los días las superficies que se tocan con frecuencia en los cuartos compartidos, como mesas, perillas de puertas, sillas con respaldo duro, interruptores de la luz, controles remotos, dispositivos electrónicos, manijas, escritorios, inodoros, y lavabos. También limpien las áreas que se ensucian con facilidad, como la mesa para cambiar al bebé, y las superficies que sus hijos tocan con frecuencia, como las superficies de su cama, la mesa de manualidades, la caja de los juguetes, y los juguetes. Usen agua y jabón para lavar los juguetes que sus hijos se pongan en la boca. Asegúrense de enjuagarlos bien y de secarlos. Laven la ropa de cama de los niños y sus juguetes de peluche lavables cuando sea necesario y a la temperatura más alta posible. Sequen por completo estos artículos. Lávense las manos después de tocar las pertenencias de sus hijos. Si cuidan a un bebé con COVID-19, lávense las manos después de cambiar los pañales o de tocar la ropa de cama, los juguetes, o los biberones del bebé. Usen mascarillas de tela. Los CDC recomiendan ponerse mascarillas de tela en lugares públicos, como el supermercado, donde es difícil evitar el contacto cercano con otros. Esto se recomienda especialmente en las áreas donde hay propagación del virus en la comunidad. Este consejo está basado en datos que muestran que las personas con COVID-19 pueden trasmitir el virus antes de darse cuenta de que lo tienen. Si tu hijo tiene 2 años o más, haz que se ponga una mascarilla de tela cuando salgan de casa y a la comunidad, para prevenir la trasmisión de COVID-19 a otros. No les pongas una mascarilla a niños menores de 2 años, a niños que tengan cualquier problema para respirar, o a un niño que tenga una afección que le impida sacarse la mascarilla sin ayuda.

Además, continúa con las visitas de rutina médicas del niño, y actualiza sus vacunas. Esto es especialmente importante para los bebés y los niños menores de 2 años. Si tu hijo debe ir a una visita de rutina, habla con su médico sobre las medidas de seguridad que están tomando. No permitas que el miedo de contagiarse con COVID-19 sea un obstáculo para que tu hijo se dé las vacunas que necesite.

Seguir las pautas para prevenir la trasmisión de COVID-19 puede ser particularmente difícil para los niños. Continúa siendo paciente. Sé un buen ejemplo, y así será más probable que tus hijos imiten lo que haces.

