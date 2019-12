Como caído del cielo llega Pedro Infante a la época actual

La noche del martes se llevó a cabo la alfombra roja de la nueva producción de Netflix, Como Caído del Cielo, filme dirigido por José Pepe Bojórquez y protagonizado por Omar Chaparro, quien junto a Ana Claudia Talancón contextualiza la icónica figura de Pedro Infante en la época actual, la cual tendrá su estreno en la plataforma el próximo 24 de diciembre.

“Es toda una locura imaginar cómo este ídolo de México se encontraría en estos tiempos, cómo sería su perspectiva frente al mundo en el que estamos, sobre los cambios de la industria musical, no estoy del todo seguro si estaría orgulloso o desilusionado, pero tratamos de llevarlo con un poco de comicidad y siempre respetando la imagen que representa para la cultura mexicana”, expresó Chaparro a su paso por la alfombra.

“Fue un trabajo duro, hubo muchas críticas por la interpretación que iba a realizar, es una historia no común, muchos pensarían que quizá es una réplica de su vida, pero Netflix le puso el toque que la hace divertida. La caracterización fue casi nata, ya que muchos dicen que sí nos parecemos, claro que agregamos detalles y yo me siento capaz de aceptar distintos retos, críticas siempre existirán, pero pues uno trata de hacer su mejor trabajo y entregar el alma en cada uno de los personajes”, agregó.

Aunque reconoció considerarse seguidor de Pedro Infante, no fue sino hasta que ahondó en su vida que comprobó porqué es un ídolo para el país, el cual ha traspasado fronteras. La trama se basa en las canciones de Infante, fallecido a los 39 años de edad (1957), y quien al día de hoy es recordado por su capacidad actoral y musical, que lo llevó a protagonizar cintas como Pepe El Toro (1952) o Nosotros los Pobres donde interpreta el popular tema “Amorcito corazón”.

Por su parte, Talancón recrea a la esposa de Infante: “Siempre que llegan personajes así, uno se siente orgulloso de representar a México; sin embargo, eso conlleva una responsabilidad, hay muchos heaters (burlones y criticones) que siempre te van a llegar por todos lados, el esfuerzo debe ser al máximo, para que resalte el trabajo que uno realiza”, aseguró.

“Tuve que subir de peso, tomé clases de motociclismo y practiqué el acento tijuanense, eso habla de lo que un actor representa a la hora de meterse en la piel de un personaje, no se trata de pararte a grabar y ya, tenemos retos a diario y más cuando hablamos de dos personas que siguen siendo tan queridas y llenas de muchos mitos. Estoy segura que vamos a traspasar fronteras y llevar esta historia a todo el mundo”, concluyó la actriz.