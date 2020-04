¿Cómo diferenciar si son síntomas de COVID-19 o no?

Muchas veces el miedo u otras cuestiones podrían provocar algunos síntomas asociados al COVID-19, sin embargo no siempre significan la infección, señaló el epidemiólogo del Issste, Miguel Ángel Nakamura López.

“El miedo nos puede jugar bromas pesadas, nos puede generar la sensación de que tenemos algún malestar asociado a una enfermedad (…) podemos sentir dolor en garganta, sentir malestar en general y estar cansado”, indicó.

No obstante, apuntó mediante la cuenta oficial de Twitter del Instituto de Seguridad y de Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado @ISSSTE_mx si no hay fiebre puede deberse a otras cuestiones.

Puede ser cansancio, estrés, la realización de mucho ejercicio, o alguna actividad que haya irritado la garganta como la exposición a vapores o el haber lavado con exceso de cloro, explicó.

“En sí hay cuestiones que pudieron haber causado esa sensación, no necesariamente es un juego de la mente. A lo mejor los síntomas sí son reales pero no están asociados o no es patogénico con la enfermedad”, comentó.

De acuerdo con la Secretaría de Salud los síntomas de sospecha de COVID-19 son la tos, fiebre, dolor de cabeza, dificultad para respirar, dolor de garganta, escurrimiento nasal, ojos rojos y dolores musculares.

ijsm