¿Cómo reformamos los exámenes?

Aunque hay grandes avances en los sistemas de enseñanza, como el sistema de aprendizaje por pares, que ya se ha adoptado en muchas clases de Estados Unidos, América Latina, China y Europa, todavía hay un reto muy grande en innovación educativa que es ¿cómo reformamos los exámenes?, para que los estudiantes no estén sometidos a una altísima carga de estrés pero efectivamente se pueda saber qué tanto aprendieron.

Ésta es una de las reflexiones que compartió, en entrevista con Crónica, el profesor de física de la Universidad de Harvard Eric Manzur, quien inventó hace 30 años el sistema de enseñanza por pares o Peer Instruction, que generó un cambio revolucionario en la enseñanza de las ciencias en universidades al aumentar de 70por ciento a 94 por ciento el porcentaje de comprensión de conceptos en clases.

Durante una visita a México, para participar en el Congreso de Innovación Educativa 2019, que albergó el Tec de Monterrey en su campus central de la capital de Nuevo León, el profesor Manzur detalló que muchos de los exámenes universitarios actuales crean situaciones irreales, que nunca se presentarán en la vida, como el hecho de que no puedes hablar con nadie para resolver el problema, no puedes consultar libros ni internet y tienes sólo dos horas para responder cualquier cosa que se les ocurra preguntar de lo que te han enseñado a lo largo de un semestre o un año.

“Es como si a un periodista le pidiera su jefe entregar un artículo en dos horas con un tema específico entre todos los que escribió ese año, y si no cumple con lo que le pide el jefe, no le paga lo que le correspondería a su salario un año. Eso no ocurre en la vida real, pero sí se lo estamos haciendo a los estudiantes, provocando un estrés gigantesco, que no necesariamente sirve para aumentar su aprendizaje”, explicó el profesor de Física que horas antes había expuesto su sistema de enseñanza ante 3 mil 500 profesores, directivos e investigadores en educación de 23 países.

RESISTENCIA A INNOVAR. Eric Manzur es el Presidente del área de Física Aplicada en la Universidad de Harvard y también es miembro de la Facultad de Educación de la Escuela de Educación para Graduados, de la misma universidad.

A fines de los años 80 se dio cuenta que en algunas clases de física aplicada, el nivel de retención de los alumnos era de apenas 20 por ciento e identificó que en este problema había un componente emocional pues cuando los mismos conceptos eran bien explicados por compañeros, la atención y concentración se elevaba. Así fue diseñando un conjunto de dinámicas en clase que cada vez inclina más los razonamientos de los jóvenes estudiantes y la discusión entre todo el grupo. Su método logró elevar el nivel de comprensión inicial de conceptos de física aplicada del 20 al 70 por ciento cuando se tenía un primer contacto con alguna idea. Después se agregaban repasos sobre el mismo concepto hasta lograr un 94 por ciento de comprensión de los conceptos.

“Desarrollé totalmente mi método de instrucción por pares (Peer Instruction), en 1991 y lo apliqué en muchos grupos gracias a la libertad de cátedra que hay en Harvard. Los resultados fueron muy buenos y en 1996 publiqué los detalles del método en un libro que se ha traducido a quince idiomas. Se ha aplicado en instituciones de Estados Unidos, Europa y América Latina. Después, en 2005 se tradujo al Chino y esto generó una gran adopción del método en muchas universidades”, indica el físico, que es reconocido por sus contribuciones a la comprensión de la nanofotónica.

A lo largo de casi 30 años, Manzur ha introducido diferentes dinámicas de enseñanza que tiene como sentido, el trabajo interactivo e involucrar más a los alumnos en el trabajo y la responsabilidad en el aula.

“Desafortunadamente uno de los problemas cuando uno introduce innovaciones en la enseñanza son los propios padres de los estudiantes. Le voy a poner un ejemplo: el sistema de instrucción por pares, que es el que yo desarrollé, plantea preguntas a los jóvenes y hace que ellos contesten de acuerdo a sus conocimientos previos. Luego ellos tienen que identificar a algún otro compañero con una respuesta diferente y discutir por qué hay diferencias entre ambo resultados. Al final ellos me explican a cuál resultado llegaron y yo doy la respuesta correcta y la explicación de por qué es la respuesta correcta. Cuando algunos profesores comenzaron a aplicar este sistema en otros países fueron acusados por padres de estudiantes de que no hacían su trabajo e incluso algunos perdieron su trabajo”, narró Manzur.

“Ahora, el reto realmente grande es cómo diseñar evaluaciones que complementen la instrucción por pares para demostrar, a quienes no usan este método, que los estudiantes realmente han comprendido. Yo evalúo a mis grupos con proyectos, pero ellos tienen que estar capacitados para responder los exámenes profesionales pues son puestos a prueba por otras instituciones o profesores y ahí hay una tarea pendiente pues el éxito total del método se alcanzará cuando se dejen atrás los sistema de evaluación del pasado”, concluyó.