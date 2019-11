Compromiso y respeto, piden agrupaciones a presidenta de CNDH

Organizaciones defensoras de derechos humanos y víctimas de la llamada “guerra sucia” pidieron a la nueva titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, compromiso para continuar las investigaciones sobre personas desaparecidas y señalar a las autoridades responsables.

Carla Loyo, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, indicó que exigen compromiso para esclarecer todas las violaciones que han un ocurrido, pues “tenemos un país que desde hace muchos años vive en medio de fosas clandestinas y personas desaparecidas”.

En conferencia de prensa en la que dieron la bienvenida a la recomendación de la CNDH dirigida a las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y de Gobernación (Segob) sobre el caso de Aurora de la Paz y Carmelo Cortés, desaparecidos desde 1976, la activista apuntó que la nueva ombudsperson tiene mucho trabajo para atender los crímenes de lesa humanidad.

“Se le pide compromiso y respeto a las víctimas”, dijo y pidió utilizar sus facultades para investigar a profundidad, pues hasta el momento sólo se ha vinculado a una sola persona por crímenes cometidos contra la Liga Comunista 23 de Septiembre, quien no tiene una sentencia firme y es un militar de bajo rango.

Para José Hernández del Campo, hijo de Aurora de la Paz, el nombramiento de Piedra Ibarra al frente del organismo es una esperanza porque “comparte el sentimiento, el dolor”, y es momento de que la CNDH sea una parte activa y “deje de estar al servicio de los intereses del Estado”.

En su oportunidad Verónica Berber, abogada de Litigio Estratégico en Derechos Humanos, llamó a las autoridades mexicanas a que den prioridad a las víctimas de la “guerra sucia”, pues es un tema pendiente desde hace 50 años.

En este contexto, reconoció el anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador por abrir los archivos históricos del Centro de Investigación y Seguridad Nacional y transferirlos al Archivo General de la Nación.

No obstante, hasta el momento la Sedena y la Segob no han entregado esa información a la Fiscalía General de la República (FGR) para que realice las investigaciones correspondientes.

Afirmó que hasta hoy no ha cesado la intervención de las Fuerzas Armadas en el combate a la delincuencia organizada, y en estos operativos “no les han importado los daños colaterales”.