Con 80 mil firmas, solicitan crear registro nacional de pacientes con diabetes 1

Al menos 80 mil 760 personas habían firmado hasta ayer una petición, impulsada por 25 organizaciones civiles a través de la plataforma Change.org, para modificar la Norma Oficial Mexicana NOM-015-SSA2-2010 y así se pueda mejorar la identificación y tratamiento de pacientes que padecen diabetes tipo 1. La petición también apoya un punto de acuerdo que se discute en la Cámara de Diputados para que pedir a la Secretaria de Salud la creación de un registro nacional de pacientes con diabetes tipo 1, debido a que actualmente no se distinguen con claridad las singularidades de la diabetes 1 y 2.

La Norma Oficial actual para organizar el diagnóstico y tratamiento de diabetes, no explica que la diabetes tipo 1 afecta principalmente a niños y requiere un abordaje médico diferente a la diabetes tipo 2, que es la más frecuente y generalmente es adquirida.

En entrevista con Crónica, Gisela Ayala, directora ejecutiva de la Federación Mexicana de Diabetes dijo que, hasta ahora, es imposible articular una estrategia nacional consistente dirigida a pacientes con diabetes 1 porque no se sabe cuántas personas la padecen, ni dónde están ni cuáles son sus requerimientos en atención médica.

“Sólo tenemos algunos datos obtenidos por las organizaciones civiles, con datos de los pacientes que registrados a esas organizaciones, en los que se han identificado datos muy útiles; por ejemplo, que los niños con diabetes tipo 1 tienen que usar hasta cuatro jeringas por día para medición de diabetes e inyecciones de insulina.

“La diabetes tipo 1 es una condición que no se puede prevenir. Quienes vivimos con este tipo de diabetes NO producimos insulina por lo que para sobrevivir necesitamos de inyecciones diarias de esta hormona. Para saber cuánta insulina aplicar necesitamos medir nuestros niveles de glucosa en sangre varias veces al día. Sólo así tenemos la certeza de que nuestro tratamiento es el óptimo y lograremos evitar o mitigar la aparición de complicaciones, que a largo plazo tienen un impacto negativo en nuestra salud, economía familiar y gasto público”, explica la campaña de solicitud de apoyo, que promovieron las 25 ONG, a través del emblema “Por una sola voz en la diabetes 1”.

REGISTROS SON RETO. Gisela Ayala, quien vive con diabetes Tipo 1, explicó a este diario que el tema de contar con buenos registros de pacientes, de diferentes enfermedades, siempre ha sido un reto en México y por eso los grupos enfocados en Diabetes 1 construyeron una gran alianza, bajo el lema “Por una sola voz”.

“No podemos decir actualmente cuántos niños y adolescentes están viviendo con diabetes 1. Nuestro referente oficial más importante es la Encuesta Nacional de Nutrición, de medio camino, de 2016, pero la mayor parte de la población que se analiza son personas mayores de 20 años, cuando la diabetes tipo 1 se diagnostica principalmente en la infancia.”, indicó Gisela Ayala.

“No sólo no sabemos cuántos niños o adolescentes son; tampoco sabemos en qué condiciones están. Por ejemplo, no sabemos cuáles son porcentajes de hemoglobina glucosilada que tienen o cómo está el control de su diabetes; entonces no podemos decir qué tipo de insulina necesitan o cuántas jeringas por día necesitan. Para todo esto sirve un registro nacional”, indicó.

La petición respaldada urge al Congreso y gobierno a revisar la NOM-015 para que distinga entre los diferentes tipos de diabetes (diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 y gestacional), para la detección oportuna, tratamiento completo, adecuado y personalizado a fin de lograr el correcto manejo de los diferentes tipos de diabetes.