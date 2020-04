Con ayuda de Trump, México alcanza acuerdo con OPEP

El presidente Andrés Manuel López Obrador explicó que acordó con Donald Trump que Estados Unidos compensará el aporte de México en la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) para la reducción mundial de petróleo.

El mandatario mexicano aseguró que, gracias a la ayuda de Donald Trump, la Organización de Países Exportadores de Petróleo aceptó que México recorte su producción en 100 mil barriles diarios y no de 350 mil como pedía la OPEP; EU compensará los 250 mil restantes.

De acuerdo con los lineamientos establecidos por los países productores de crudo se solicitaba que la reducción fuera del orden del 23 por ciento, México sólo puede el 5.5 por ciento, dijo el presidente. De este modo, de 1 millón 786 barriles generados en marzo, la producción bajará a 1 millón 686 mil barriles; esto aplicará a partir de mayo.

“Trump me empezó a leer todos los países que habían aceptado y me dice: 'solo México no acepto’. Le expliqué el porqué; le hice la propuesta que afortunadamente acepto, con esta compensación de ellos. No podíamos más, el muy generoso me expreso que ellos iban a ayudarnos con los 250 mil adicionales a lo que ellos van a aportar”, explicó en su conferencia mañanera.

López Obrador indicó que su decisión se notificó "tarde", pero que ya se cumplió con este asunto y espera que la decisión de la OPEP+ y la aportación del país ayude a estabilizar los mercados.

Ayer la OPEP, Rusia y otros productores de crudo lograron un acuerdo para recortar el suministro en 10 millones de barriles diarios para estabilizar el precio, sin embargo México decidió no sumarse y la negociación quedó en una pausa, sin embargo con la intervención de Trump se logró pactar la aportación de México.

López Obrador reiteró que a México le ha costado mucho esfuerzo aumentar la producción, porque durante 14 años consecutivos dejaron caer la producción de petróleo en el país e insistió en que fue un rotundo fracaso la política petrolera que aplicaron administraciones pasadas.