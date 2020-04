Con cautela y dudas, el primer fármaco contra COVID-19 estaría listo

El medicamento remdesivir, originalmente desarrollado para combatir la enfermedad de ébola, se convirtió ayer en el primer fármaco de todo el mundo que demostró su capacidad para bloquear la acción del coronavirus SARS-CoV-2, que causa la enfermedad COVID-19, de acuerdo con sus fabricantes y el gobierno de EU. Esto significaría que la humanidad cuenta ya con un primer medicamento, parcialmente efectivo, contra la epidemia que ha causado más de 224 mil muertes.

Hasta el cierre de esta edición se esperaba que se emitiera una “aprobación de emergencia” para usar remdesivir en pacientes con COVID-19 por parte de la FDA o agencia gubernamental de Estados Unidos, responsable de vigilar la seguridad y eficacia de medicamentos.

A lo largo del miércoles, en Estados Unidos se presentaron resultados de dos estudios diferentes con beneficios demostrables y repetibles del uso de remdesivir, de acuerdo al laboratorio Gilead Sciences, cuyas acciones subieron ayer cinco por ciento e impulsó en algunos puntos porcentuales el mercado de valores de EU.

Por la mañana, Gilead presentó los resultados de un estudio con 397 personas conducido por su laboratorio; poco después del medio día, se presentaron en la Casa Blanca los resultados de otro estudio, con más de mil 90 pacientes, realizado por el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos.

Los dos estudios aclararon que ésta no es una medicina que cura a todos los pacientes y en todos los casos de contagio —los resultados no fueron óptimos en los pacientes más graves—, pero sí puede ayudar a curar a muchas personas y convertirse en herramienta para la emergencia y en modelo para desarrollar otra medicina más efectiva. No obstante, la comunidad científica pide cautela hasta que estos resultados sean revisados y reproducidos por pares en un protocolo de investigación.

RESULTADOS. Los datos duros publicados ayer mostraron tres cosas importantes: 1) que remdesivir bloquea la acción de una enzima indispensable para la multiplicación del coronavirus; 2) que el tiempo de recuperación en pacientes que usaron el fármaco fue 30 por ciento más rápida que el tiempo de quienes se recuperaron sin medicamentos, y 3) remdesivir logró que salieran del hospital 49 por ciento de los pacientes graves —no intubados— que participaron en el estudio más pequeño; y que también fueran dados de alta 60 por ciento de los pacientes enfermos leves que recibieron el fármaco en esa investigación con 397 pacientes.

“Lo que se ha probado es que esta medicina bloquea al virus… Esta droga logra bloquear la acción de una enzima que usa el virus para infectar”, fueron las palabras que expuso, en la Casa Blanca y frente al presidente Donald Trump, el principal infectólogo de Estados Unidos en la lucha contra COVID-19, Anthony Fauci.

Sus palabras fueron destacadas dentro de un mensaje de cinco minutos en el que explicó que el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, que él dirige, inició el 21 de febrero un estudio con mil 90 personas enfermas de COVID-19 y que eran atendidas en hospitales de diferentes países, como Estados Unidos, Alemania, Dinamarca, Grecia y España. La mitad de los pacientes recibió el medicamento remdesivir y la otra mitad un placebo. Por estas características éste es el “primer estudio robusto aleatorio” que muestra datos duros sobre la efectividad del medicamento.

“El hallazgo más importante es que los pacientes que recibieron el medicamento disminuyeron considerablemente el tiempo de recuperación, en comparación con aquellos que se recuperaron sin medicamento… Quienes recibieron la medicina frenaron el avance de la infección en 11 días, mientras que quienes se recuperaron, en el grupo placebo, lo hicieron en 15 días. Este dato parece insignificante, pero tiene implicaciones muy grandes para el sistema de salud”, dijo Fauci.

Esa misma mañana, el laboratorio Gilead publicó otro estudio, con 397 personas que mostró reducción en el tiempo de recuperación, pero sobre todo demostró resultados en pacientes graves y leves con la infección.

CAUTELA. El remdesivir podría cambiar el panorama del tratamiento y abordaje del COVID-19, pero parece demasiado bueno para ser verdad, por lo que diversos sectores de la comunidad científica tienen sus dudas sobre los resultados presentados ayer, suspicacia que la misma Organización Mundial de la Salud (OMS) ha expresado con anterioridad.

“Ésta no es la primera vez que se habla de la posible utilidad de este medicamento”, señala Malaquías López Cervantes, profesor del Departamento de Salud Pública de Facultad de Medicina y docente de Posgrado en Epidemiología de la UNAM.

Desde que ocurrió el brote en China, apunta en entrevista, el remdesivir ha sido probado con algunos resultados alentadores, aunque otros no tanto. “Hasta este momento los estudios no son concluyentes, aunque el fabricante (Gilead) muestra con mucho optimismo que sí, pero los datos no son suficientes; habrá que esperar el resultado formal de los ensayos clínicos, bien diseñados y llevados a cabo para saber qué tanto estamos o no ante una posibilidad de solución ante los enfermos de COVID-19”. Aun con los avances y resultados presentados ayer en EU y la posible aprobación de la FDA, López Cervantes enfatiza que “todavía es muy temprano para echar las campanas al vuelo”.

El científico, al igual que diversos especialistas en el mundo, pide cautela, puesto que podríamos llevarnos una decepción como ocurrió con la hidroxicloroquina. Por otra parte, el experto —miembro de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del Coronavirus de la UNAM— enfatizó que la aplicación del fármaco, de ser efectivo, enfrentaría otros retos. “No es barato ni se podría utilizar de manera sencilla y generalizada, puesto que su adquisición y administración costarían bastante. Pero si los resultados son tan buenos como dicen los fabricantes, ojalá que se cuente ya con una respuesta efectiva”.

Otra de las reticencias de la comunidad científica sobre los resultados presentados por Gilead se basa en que no han sido revisados ni reproducidos por pares ni publicados en una revista científica, proceso por el cual se valida todo avance en la investigación científica en el mundo.

“Estamos hablando de algo tan importante, trascendente y serio que vale la pena hacerlo bien, porque normaría el criterio y la conducta terapéutica en todo el mundo —añade López Cervantes—, esperemos que los resultados sean de la calidad suficiente y entonces puedan ser confiables de manera sostenida mediante la experimentación científica. Pero no se tienen esos resultados, sino evidencias muy preliminares”.