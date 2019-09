Con el huachicol, sí se pudo... la seguridad pública general, pendiente

Las apuestas están claras y la falta de avances reconocida: El presidente de la República, en su mensaje político y en su Informe formal de Gobierno, destaca que el combate al huachicol es un punto de inflexión en la estrategia para la construcción de la paz y que la participación de los militares en la seguridad pública dará resultados, hasta pacificar el país. No obstante, en esto último, el Presidente se mostró aún inconforme, debido a que la incidencia delictiva no está bajando.

De diciembre de 2018 a junio de 2019, se realizaron 83 operativos conjuntos entre militares y policías; de entre ellos destaca el Operativo Abasto “que focalizó acciones específicas para prevenir la extracción o la distribución ilegal de hidrocarburos en los estados de México, Hidalgo, Jalisco, Veracruz, Querétaro, Tamaulipas, Guanajuato, Nuevo León, Puebla y Ciudad de México”.

Tocó al gobierno de la Cuarta Transformación decir “basta”, según lo dicho por el Presidente en Palacio Nacional por la mañana, “no fue fácil, porque los grupos delictivos hicieron rupturas premeditadas de tubos para dejar sin abasto a buena parte del país. Pero a pesar de esos sabotajes, con el apoyo de la gente que resistió la escasez de gasolinas durante tres semanas y, con la activa participación de las Fuerzas Armadas, hemos podido eliminar prácticamente esta actividad delictiva”, sentenció.

Pero en los delitos en general, que se han mantenido fluctuantes, muchas veces a la alta sin que la creación de la Guardia Nacional interfiera en ella, el Presidente señaló que todavía hay mucho que trabajar, “porque no son buenos los resultados en cuanto a la disminución de la incidencia delictiva en el país”.

López Obrador agregó que ese es el principal desafío de su gobierno, pero que él es un hombre de desafíos, de retos y “soy perseverante, y por eso puedo decir que estoy seguro de que vamos a lograr serenar al país, se va a pacificar México. Eso es un compromiso”.