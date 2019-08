Con gol de Raúl Jiménez, Wolverhampton evita derrota ante Burnley

Un gol de penalti en el tiempo añadido del mexicano Raúl Jiménez evitó la derrota en el Molineux Stadium del Wolverhampton ante el Burnley (1-1), que no pudo resguardar su ventaja hasta el final del encuentro.



El conjunto del portugués Nuno Espirito Santo estuvo lejos de la versión que ofreció en su anterior compromiso, ante el Manchester United, donde sacó también un punto. En esta ocasión, presionado por su condición de local, buscó su primera victoria del curso.



Sin embargo, se topó con el gol de Ashley Barnes, que culminó un pase de Dwight McNeil, antes del cuarto de hora inicial.



No fue hasta el tramo final, tras una falta dentro del área en uno de los balones desesperados en busca de un rematador, fue sancionado con penalti. Raul Jiménez no falló. Llevó el balón a la red y evitó la derrota.



El Wolverhampton cuenta sus partidos por empates. No ha ganado ningún partido ni tampoco lo ha perdido. Acumula tres puntos. Es penúltimo en la clasificación.