Con liderazgo fuerte y con fé… en la ciencia. Así derrotó Nueva Zelanda al COVID-19

La primera ministra Jacinda Ardern anunció el lunes la victoria sobre la pandemia, sin buscar culpables ni negar la gravedad, ni recurrir a estampitas o aconsejar remedios milagrosos del tipo ingerir cloro 2 El lema de la joven laborista impone: mitigar la curva no, aplastarla. "Si Nueva Zelanda quiere reactivar su economía cuanto antes, no hay que cerrar gradualmente para mitigar la curva, hay que cerrar todo para aplastarla”

El 28 de febrero, la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, fue informada del primer caso de coronavirus en el país. Dos semanas más tarde, pese a que sólo se habían contagiado otras siete personas más y ninguna había fallecido, la joven mandataria tomó una decisión draconiana y a contracorriente del resto del mundo. Anunció a la nación que cualquier persona que ingresara en Nueva Zelanda de cualquier parte del mundo —no sólo China, foco de la epidemia COVID—19- estaba obligada a someterse a una cuarentena de dos semanas, tanto extranjeros como connacionales.

Días antes del anuncio -tomado el 14 de marzo-, el director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Debreyesus, había regañado a los países, como Estados Unidos, por “estigmatizar” a China, prohibiendo vuelos con ese país. Por su parte, el presidente Donald Trump, aseguraba que “esos quince contagiados en el país evolucionan bien”, que el gobierno tiene “todo bajo control” y que “el calor en abril matará al virus chino, desaparecerá como por milagro”.

Pero la joven primera ministra neozelandesa tenía otros datos. El primero de ellos, que los milagros no existen, por mucho que lo diga el hombre más poderoso del planeta, que el presidente mexicano levante una estampita “detente” para protegerse del coronavirus, o que su “zar antivirus”, Hugo López-Gatell, dijera que no podía impedir que el presidente diera la mano a las multitudes “porque la fuerza del presidente es moral, no de contagio”.

“Mitigar la curva no, aplastarla”. Lo que no hizo Ardern fue escuchar las palabras de negacionistas, como Trump, obsesionado con no cerrar la economía y ganar la reelección en noviembre, aunque ello implique que miles de trabajadores se contagien y mueran; ni oír las sospechosas alabanzas del director de la OMS al régimen chino, pese a tener conocimiento de que encarceló a quien dieron la voz de alarma cuando todavía había tiempo de que el COVID-19 no se expandiera más allá de Wuhan. Desde luego tampoco hizo caso al presidente brasileño Jair Bolsonaro, que ante el creciente número de muertos se lava las manos diciendo: “Hay muertos, sí, pero eso depende de Dios, no podemos parar Brasil”.

Lo que sí hizo la líder laborista neozelandesa fue poner toda su fe… pero en la ciencia. Sin esperar a que se disparasen los contagios, reunió a epidemiólogos y expertos en sanidad pública y economía. Concluyeron que no debía pasar como en China, Italia, España o EU, que tardaron semanas en reaccionar. Así llegó a la siguiente conclusión: “Si Nueva Zelanda quiere reactivar su economía cuanto antes, no hay que cerrar gradualmente para mitigar la curva, hay que cerrar todo para aplastarla”.

El 19 de marzo, con 28 casos confirmados, Ardern prohibió la entrada de extranjeros, y el 23 de marzo, cuando había 102 casos confirmados y ninguna muerte, Ardern declaró que el país entraba en la Fase 4, que significa el confinamiento total: ni metro, ni aeropuerto, ni escapadas a la playa, ni trabajo, excepto el básico, como los sanitarios y las fuerzas del orden. Nadie, bajo multa o arresto, podía dejar su casa, a menos de que uno de sus habitantes saliera para comprar víveres, medicinas o acudir al médico.

Ante las críticas de la oposición conservadora y los empresarios, la mandataria replicó: “Sólo tenemos 102 casos, pero también Italia los tuvo una vez”. Además, repitió lo que le dijo la microbióloga de la Universidad de Auckland, Siouxsie Wiles: “Aquí en Nueva Zelanda, no tenemos muchas camas de cuidados intensivos en comparación con otros países. Si se disparan los contagios será devastador para el sistema de salud”.

El primer (e inevitable) muerto llegó el 28 de marzo, cinco días después de la entrada de la Fase 4. Para entonces, la estrategia de Ardern parecía ponerse en entredicho. Durante los siguientes diez días los casos confirmados se contaban por decenas. Ese mismo 28 de marzo ocurrió el caso de positivos más alto (78) y el 14 de abril fallecieron cuatro personas, hasta un total de nueve. Si se mantenía o aumentaba esta escalada en casos y muertos, la estrategia radical de la primera ministra estaría condenada al fracaso, pero Ardern pidió paciencia y reiteró lo que le dijeron sus científicos: sin una vacuna o un poderoso antiviral, la única manera de que el coronavirus muera es si en las dos semanas que permanece en un cuerpo no logra saltar a otro para seguir replicándose. Por tanto, confinamiento.

El “milagro” de la ciencia. Y entonces, ocurrió el “milagro” de la ciencia. El 9 de abril se alcanzó el pico de contagiados (929) y desde entonce no ha cesado de caer hasta “aplastar la curva”. El 28 de abril sólo quedaban 239 casos activos y una sola persona hospitalizada. El 27 de abril se reportó la última muerte, una anciana que se contagió en el extranjero. Fue la víctima número 19.

Con estos datos y con el aval de la ciencia, este mismo lunes 27 de abril la primera ministra declaró que Nueva Zelanda había derrotado a la pandemia y recordó que la clave para eliminar “al peor de los virus” fue “ir duro y hacerlo pronto”.

Y sin tiempo a saborear la victoria, relajó el confinamiento a niveles parecidos a los de México. “Porque no podemos bajar la guardia ante el virus más peligroso de nuestra existencia”.