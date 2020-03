Con sedimentos y lodos, rescatan más manglares en la península de Yucatán

Pescadores, científicos y organizaciones civiles de Yucatán y Quintana Roo han restaurado más de mil hectáreas de bosques de manglar que habían sido deforestadas en las costas del norte de la península, gracias a un sistema que consiste en retirar sedimentos y lodos que obstruyen los canales que conectan el mar con cuerpos de agua interiores y esas tierras hacen islotes para traslocación de plantas, que son parecidos a macetas rodeadas de agua en los que han sembrado plántulas de árboles de mangle.

A diferencia de los pinos, los árboles selváticos y otras especies que se usan para reforestar, el mangle es difícil de restituir cuando ha sido dañado porque es un árbol anfibio cuyas raíces y tronco pasan un porcentaje alto de su vida cubiertos por el agua.

La estrategia de rescate ha permitido recuperar la cubierta vegetal en zonas donde los árboles incorporados logran crecer a velocidades de dos metros por año.

Uno de los ejemplos de la exitosa historia se localiza en los manglares de Dzinitún, a 95 kilómetros al oeste de Mérida, donde se ha restituido un circuito de manglares de más de 1.2 kilómetros de longitud, con poblaciones de aves, mamíferos, reptiles, peces y moluscos.

“Aquí nos organizamos los pescadores porque el gobierno no se preocupa por limpiar o cuidar los manglares. Nosotros somos una cooperativa que nos estamos constituyendo con el nombre de Guardianes de los manglares de Dzinitún, y cuidamos que no se tale clandestinamente el manglar, pues algunos lo usan para material de construcción o cercas. La gente de la comunidad les podemos hacer hasta tres llamados de atención y si no hacen caso, pues ya pedimos que intervenga la Profepa (Procuraduría Federal de Protección al Ambiente) o la Conanp (Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas)”, dijo a Crónica José Isaías Uh Canul, uno de los fundadores del grupo Guardianes de los manglares, durante una visita a los manglares de Dzinitún, organizada por la organización de capacitación de periodistas Inquire First.

ORIGEN DEL DAÑO. Los manglares son ecosistemas que juegan un importante rol ecológico en las franjas costeras de las zonas tropicales y subtropicales. Se ha reconocido internacionalmente que los manglares capturan grandes cantidades de carbono presente en el aire en forma del gas dióxido de carbono (CO 2 ), pero también sirven como amortiguador ante el impacto de lluvias torrenciales y vientos de alta velocidad que acompañan a los fenómenos climáticos extremos, como huracanes y ciclones. Adicionalmente, son reguladores del clima y hogar de centenares de animales vivos.

Los árboles de mangle crecen en lagunas costeras, zonas estuarinas y desembocaduras de ríos.

En el año 2007 la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) hizo un cálculo de la extensión de manglares que existían en los tres estados que comparten la Península de Yucatán (Campeche, Quintana Roo y Yucatán), sumando 241 mil hectáreas de ese ecosistema costero. El cálculo se hizo utilizando fotografías de satélites y visitas de campo. Para tener una imagen mental de lo que representa la cifra es como si hubiera 241 mil campos de futbol (soccer) donde hubiera árboles cuyas raíces están hundidas en agua salada o semisalada.

A partir de ese estudio hay diferentes cálculos de la tasa de deforestación del manglar, pero todos rondan en un intervalo que estima la pérdida de este ecosistema a velocidades de entre 2 y 4 por ciento anual.

La principal razón de las pérdidas es el cambio de uso de suelo. Los casos más llamativos han sido cuando se corta o quema el bosque de manglar para construir hoteles costeros o desarrollos turísticos, como ocurrió en el caso de la zona de Tajamar, dentro de Cancún, Quintana Roo, que fue denunciada y detenida por vecinos en 2016.

Sin embargo, hay otras regiones que se han perdido de manera silenciosa, por pequeños asentamiento humanos o porque se corta la circulación de agua y nutrientes hasta que los árboles mueren y quedan como ramas inertes y secas.

“Uno de los ejemplos es cuando se construyen carreteras costeras y hay partes del boque de manglar que quedan desconectadas de la costa. Ahí lo que ocurre es que los árboles de manglares quedan aislados y se pierde el flujo hidrológico. Entonces, el agua que cubre sus raíces se hipersaliniza y ­comienza el colapso de los árboles. En un periodo de 5 o 6 años se pierden grandes poblaciones de vegetales que tardarán 10 o 15 años en recuperarse, con muchos cuidados”, explicó a Crónica Anuar Hernández Saint Martin, doctor en biología de la Conservación por el Colegio de Posgraduados (ColPos) y especialista en jaguares de la organización civil Pronatura Península de Yucatán.

En las orillas de Dzinitún, este diario observó zonas de mangles restauradas, pero también las presiones de “invasiones hormigas”, como una que ocurre actualmente en Dzinitún donde cerca de 50 familias han construido a las orillas de las lagunas bajas donde se reproducen los flamencos. Son familias de bajos recursos que construyen paulatinamente con materiales burdos o endebles. Los habitantes originales de la zona llaman al nuevo asentamiento “Cartolandia”.

Ernesto Gómez, director y responsable del Programa de Aves de Pronatura Península de Yucatán dice que los nuevos asentamientos traen consigo amenazas que no existían cuando el área se encontraba en estado silvestre.

“El cambio de uso de suelo no sólo tiene el problema de la tala ilegal de los árboles de manglar, también llega infraestructura nueva, como los caminos que ya se mencionaron, que cortan el flujo de agua entre la costa y la lagunas y rías, pero además aparecen los problemas de manejo de desperdicios y basura de los nuevos asentamientos. A esto hay que agregar un problema que poco se piensa, la llegada de fauna feral, es decir perros y gatos que fueron domésticos y luego entran al ecosistema a cazar o a comer huevos de los nidos de aves silvestres”, dice Ernesto Gómez Uc, maestro en ciencias por la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY).

ALIANZA RESTAURADORA. Desde hace 20 años, investigadores del Centro de Investigación y Estudios Avanzados (Cinvestav)-Unidad Mérida han trabajado en el estudio, experimentación y transferencia de conocimiento para restaurar manglares en el norte de Yucatán. Este conocimiento se ha reforzado en los últimos años con la incorporación de nuevos actores de la academia, sociedad civil, comunidades y organismo internacionales.

En 2017 especialistas de Pronatura Península de Yucatán, en coordinación con investigadores de Cinvestav-Mérida, desarrollaron el proyecto Restauración Ecológica de Manglares en la costa norte de Yucatán.

El proyecto obtuvo en 2017 financiamiento por alrededor de 3.5 millones de pesos del Acta de Conservación de Humedales de Norteamérica (NAWCA por sus siglas en inglés) perteneciente al Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos. Esa ayuda es importante pero apenas un fondo inicial pues restaurar el manglar es caro. Según estimaciones de Ernesto Gómez Uc, restaurar 50 hectáreas de bosque de manglar debe costar entre 5 y 6 millones de pesos en un periodo de tres años.

La principal estrategia de rescate está construida a partir de estudios encabezados por el doctor Jorge Alfredo Herrera Silveira, investigador del Departamento de Recursos del Mar del Cinvestav, quien ha dedicado tres décadas de su trayectoria científica al estudio de estos ecosistemas de transición entre los ecosistemas terrestres y marinos.

Su planteamiento parte de la base de restablecer la circulación de agua con nutrientes, lo que ayuda a crecer a los árboles que ya se encuentran en la zona y a sembrar nuevas plántulas jóvenes. Esta idea ya se ha probado en diferentes áreas naturales de la península.

“Lo que se hizo junto con otras instituciones como la Conanp fue rehabilitar los flujos de agua buscando nuevas rutas por donde reintroducir el agua al manglar. Como no se podía cortar la carretera y los pasos de agua no se hicieron de manera adecuada, se buscó cómo volver a meter el agua al manglar y se construyeron canales acordes con la topografía del sitio para hacer un circuito de agua que entra por la laguna y sale con la marea. Esto ha favorecido que el manglar se haya recuperado, aunque hay sitios impactados que continúan en recuperación”, dijo en entrevista.

Ernesto Gómez detalló que en estos trabajo se han incorporado decenas de mujeres de las comunidades vecinas, que entran a la zona pantanosa y, auxiliadas con palas, abren canales para la circulación de agua —de 3 metros de ancho— y, posteriormente, usan esos lodos y sedimentos para formar pequeños islotes de generación de nuevos árboles.

“Es un trabajo grande, extenuante porque se hace bajo el sol, entre el agua y lodo, por lo que requiere una técnica muy particular”, detalló.

En el proyecto iniciado en 2017 se ha trabajado en cinco áreas naturales: la Reserva de la Biósfera de la Ría de Celestún, en una parte de Sisal de la Reserva Estatal del Palmar, en Yucalpetén, Progreso y Dzilam de Bravo, que son parte de la Reserva de Ciénegas y Manglares de la Costa Norte de Yucatán, y en la Reserva de la Biósfera de Ría Lagartos. El área de influencia abarca 289 hectáreas.

GUARDIANES DE LOS MANGLARES. Orgulloso del lugar donde vive, José Isaías Uh, usa una palabra muy profunda para hablar del ecosistema que lo rodea: “Yo siento mucho amor por los manglares”, indica.

No es difícil comprender a qué se refiere cuando se rema, lentamente, por estos lugares donde no se escucha ningún sonido de la especie humana y de pronto se mira cómo levantan el vuelo decenas de flamencos que forman una especie de serpiente emplumada de colores rosa con negro. Después se ven pelícanos, garzas, pájaros carpinteros y águilas perchadas en árboles de más de 15 metros de altura.

“Nosotros somos familias de pescadores que hemos entendido que esta naturaleza que nos rodea es muy frágil y que hay que cuidarla. Ahora nos estamos constituyendo como Guardianes de los Manglares y queremos que se una más gente de la comunidad. Se les dice cómo pueden ayudar y se les puede dar algún pago que sale de las actividades de ecoturismo como las rentas de lanchas, kayaks o las guías para observación de aves. Estamos intentando que funcione porque antes nuestros padres lo intentaron sin buenos resultados y lo dejaron. Ahora hemos organizado otras tareas como colectar el plástico que llega a la zona, vigilar día y noche que no haya tala ilegal, recoger semillas para viveros y atender al ecoturismo”, dice Uh Canul, que actualmente recorre y vigila 1.2 kilómetros de manglares en Dzibitún.