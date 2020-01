Con trampas subterráneas, declaran la guerra a las ratas en la Cuauhtémoc

La alcaldía Cuauhtémoc le declaró la guerra a las ratas de cuatro patas.

Durante los próximos meses, tratará de reducir la población de esta fauna nociva recurriendo a la colocación de dispositivos subterráneos (en parques públicos principalmente) que simularán una madriguera a 3 metros de profundidad y en la que los roedores encontrarán suculento veneno.

Esta medida de control surge desde hace 6 años con el programa Sistema de atención Ciudadana, actualmente SUAC (Sistema Unificado de Atención Ciudadana) a raíz del exceso de roedores que abundan en la ciudad de México.

Aunque no existe una cifra especifica de la población actual de estos roedores, según expertos la proporción de ratas por habitante es de diez a una; lo que significaría que 100 millones de ratas cohabitan en calles, mercados, plazas, parques y hogares de la gran ciudad.

Esta especie no sólo representa un gran riesgo para la salud de los capitalinos, el exceso de población podría implicar daños irreparables en la fauna así como el entorno en el que se desarrollan.

En entrevista con Crónica el Director General de Desarrollo y Bienestar, Erik Hans Solórzano, explicó el procedimiento que se aplicará para contener la masificación de esta especie.

“A raíz del antiguo programa del Sistema de Atención Ciudadana las pasadas administraciones han buscado controlar este problema, hoy en colaboración con los vecinos de las zonas trabajamos arduamente para poder contener el crecimiento de esta especie”, dijo.

El funcionario contó que desde el pasado 15 de enero se está dando capacitación a personal de la alcaldía así como a los voluntarios que deciden participar en esta campaña.

Aclaró que las medidas puestas en marcha no implican un riesgo para los ciudadanos o animales de estas zonas.

“Para identificar los lugares en donde se ha aplicado el alimento se utilizaron banderines señalando la zona, el veneno no será colocado directamente en espacios como jardineras o calles. Es importante aclarar que el veneno será puesto en las madrigueras de las ratas, las cuales se localizan entre 1 y tres metros de profundidad”.

Este dispositivo diseñado a partir del empirismo de los vecinos de estas zonas, utiliza un tubo de PVC el cual conecta con las madrigueras de los roedores, las cuales se encuentran entre 1 y 3 metros de profundidad, evitando daño a la fauna aledaña.

“Con este dispositivo se busca mitigar los riesgos al medio ambiente, haciendo de éste una solución perfecta para el crecimiento desmedido de la especie” indicó Erik Hans.

Por ahora estos dispositivos se encuentran en áreas verdes, específicamente en parques, debido a que es ahí donde abundan más las madrigueras de estos roedores, aunque no se descarta la posibilidad de expandirlo a diferentes zonas de la metrópoli.

Y es que a casi un mes de que se implementó este programa, para el control de la especie los resultados son evidentes. Kevin es un vendedor ambulante de la Plaza Río de Janeiro y comento que el descenso de los roedores se ha notado a lo largo de esta semana.

“Antes la ratas salían de todas partes, a mí me ha tocado ver de 5 a 10 ratas por día en parte por la basura, las ratas pasaban entre los pies de las personas; desde que vinieron a limpiar y a poner las trampas ya no he visto tantas como antes”.

Los primeros puntos en donde se realizará la campaña en el mes de enero son: Santa María la Ribera, Roma Norte, Roma Sur y Tlatelolco; mientras que en los meses siguientes se extenderá a otras colonias.

Cabe recordar que la alcaldía informó que esta campaña concluirá en mayo de 2020 del año en curso.