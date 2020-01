Conacyt no discutirá en medios los juicios en los que participa

Tras la presentación del Pronaces de Educación, en el Palacio Nacional, y al responder a una pregunta del diario Crónica sobre el amparo otorgado por un juez federal a favor del Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT) para que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) le entregue recursos económicos para operar, la directora del Consejo, María Elena Álvarez Buylla expresó:

“Es un tema legal. Aún no concluye y por eso me gustaría guardar mis comentarios. No emito juicios y no se debe tratar en medios. Estamos en un Estado de derecho y, obviamente, respetamos los recursos de la ley y lo que la ley determine. Creo que no es el foro para poner a discusión las políticas públicas de la 4T, en términos de las aportaciones directas a las asociaciones civiles y todas esas decisiones implicadas este tema (el amparo) que usted marca”.

El lunes 6 de enero, el Juzgado Decimosexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México determinó que, conforme a la Ley de Ciencia y Tecnología actual, el Conacyt deberá entregar los recursos utilizando los parámetros y criterios con los que se habían proporcionado desde el año 2002 hasta el 2019. Cuando se afirma que el proceso aún no concluye se hace referencia a que la Ley de Amparo contempla recursos para impugnar un amparo, por ejemplo, los recursos de revisión, queja, reclamación e inconformidad. (Antimio Cruz)