Concluye con éxito operación a corazón abierto del rey Juan Carlos

El rey emérito Juan Carlos, padre del monarca español Felipe VI, fue operado este sábado "con éxito" del corazón, en una intervención en la que se le implantaron tres 'bypass' aortocoronarios y que transcurrió "sin incidencias".



Así lo explicó la directora gerente del grupo de hospitales Quirón en Madrid, doctora Lucía Alonso, quien leyó un parte médico tras la operación.



Alonso afirmó que la cirugía "ha finalizado con éxito y ha consistido en tres by-pases aorto-coronarios". Agregó que la intervención transcurrió "sin incidencias", y que "como es habitual" el paciente fue trasladado a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) para el control "postquirúrgico".



Después de este primer parte sobre la operación, el siguiente se facilitará este domingo a las 12 horas local (10.00 GMT).



El responsable de la operación fue el doctor Alberto Forteza Gil, jefe del Servicio de Cirugía Cardíaca del Hospital Universitario Quirón Salud Madrid, un centro privado donde el rey fue operado en otras ocasiones.



El rey Felipe VI se desplazó al centro hospitalario junto a su madre, la reina Sofía para aguadar el final de la intervención y después visitaron al paciente en la UCI.



Al salir del hospital tras finalizar la operación, Felipe VI aseguró estar "muy contento" por el desarrollo de la intervención sufrida por su padre, el rey emérito, y recalcó que fue "todo perfecto", en declaraciones a los periodistas que hacían guardia a la puerta del centro hospitalario.



No precisó la duración de la intervención, pero señaló que estuvo "dentro de la horquilla previsible" y que no hubo "ninguna complicación".



Según la directora gerente del hospital, la intervención quirúrgica a Juan Carlos de Borbón de este sábado fue programada tras la revisión médica que le realizaron el pasado mes de junio en el mismo hospital.



La técnica del 'bypass' coronario, practicada hoy al rey, se utiliza en pacientes con obstrucciones de las arterias coronarias para mejorar el riego sanguíneo al miocardio, el tejido muscular del corazón.



Juan Carlos de Borbón, de 81 años, ingresó ayer por la noche en el hospital, saludó a los informadores que esperaban a la entrada y a los que comentó: "Me veréis a la salida".



La de hoy fue la operación número 17 del anterior jefe del Estado, muchas de ella de carácter traumatológico, y la tercera desde que abdicó a favor de su hijo, el actual monarca Felipe VI, en junio de 2014.



El anterior jefe del Estado, tras abdicar, decidió el pasado 2 de junio abandonar sus actividades de carácter oficial.