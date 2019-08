Condena permanente tiroteo en Texas y critica venta indiscriminada de armas en EU

Senadores y diputados, reprobaron el discurso racista y xenófobos que desde los altos cargos públicos en Estados Unidos se lanzan contra la comunidad hispana en particular los mexicanos, por lo cual exigieron a los actores políticos “asumir el peso de sus palabras y la responsabilidad inherente a sus mandatos”.

La Comisión Permanente del congreso mexicano condenó los tiroteos registrados en Texas Estados Unidos el fin de semana pasado donde perdieron la vida al menos 22 personas, entre ellos, 8 mexicanos, además de que resultaron heridos otras 20 personas y guardaron un minuto de silencio por nuestros connacionales fallecidos.

El Senado emitió un pronunciamiento adicional donde advierte que ningún muro será capaz de irrumpir entre los lazos de nuestros pueblos, pero tampoco será capaz de protegernos mientras existan leyes que privilegien la libertad de adquirir y portar armas sin una regulación estricta, con afectación directa a la seguridad y a la paz.

“Atestiguamos con profunda preocupación que Estados Unidos sea el país con el mayor número de tiroteos masivos con trasfondos racistas y discriminatorios”, establece el documento.

Esto dio pie a un debate en la tribuna para abordar el tema donde algunos legisladores como el priista Manuel Añorve o la diputada del PES, María Rosete demandaron a las autoridades mexicanas extraditar al responsable de esa tragedia para que se le castigue en nuestro país.

“Existe la posibilidad jurídicamente hablando y nuestro respaldo a la fiscalía, hay temas que suman y nosotros estaríamos de acuerdo en apoyar esta y otras iniciativas que jurídicamente sean pertinentes”, explicó el senador tricolor.

Sin embargo, el coordinador del PRD, Miguel Ángel Mancera, considero qué si bien se puede iniciar un proceso penal en México contra el responsable de la masacre en Texas, se debe analizar si procede el delito de terrorismo y la pertinencia de solicitar su extradición a nuestro país o no.

“Se inicia la carpeta de investigación, que las autoridades norteamericanas envíen la información a México para tener esta carpeta integrada, identificar a las víctimas, entonces ya tendrías a los connacionales afectados, primer requisito, tendrías acreditado que esta afectación se hizo en un país extranjero.

La parte de terrorismo o no terrorismo—agreg{o--, es algo que debe analizar la Fiscalía General de la República, porque deben de encontrase las motivaciones que exige el tipo penal nuestro, no el norteamericano, entonces si hay esa adecuación, correcto y si no sería un homicidio calificado de cualquier manera”.

ijsm