Condena Senado que Mireles llame “pirujas” a concubinas

Exigieron su destitución al considerar que no puede estar al frente de un cargo tan sensible

Senadores del PAN, PRI y PRD repudiaron las expresiones del subdelegado del ISSSTE en Michoacán, José Manuel Mireles, quien se refirió a mujeres como “pirujas” y exigieron su destitución al considerar que no puede estar al frente de un cargo tan sensible.

”Su permanencia en el cargo es un mensaje de permisibilidad y tolerancia a este tipo de acciones (…) una disculpa no cambiará de la noche a la mañana su forma de pensar sobre las mujeres”, advirtió el panista, Gustavo Madero.

El senador del PRI, Manuel Añorve, consideró que la 4T no puede encubrir este tipo de expresiones misóginas, por lo cual debe haber consecuencias para Mireles luego de sus expresiones insultantes contra las mujeres.

“No debe solamente aceptarse una disculpa, eso no es posible, las mujeres en este país merecen nuestro respeto, y debe de haber consecuencias, la cuarta transformación, el gobierno que representa el doctor Mireles, debe pedirle la renuncia y nosotros puntualmente lo exigimos para que no quede duda de un encubrimiento”, indicó.

Advirtieron que este tipo de expresiones contribuyen a alentar la violencia de género en perjuicio de las mujeres.

Inmujeres lo lamenta. El Instituto condenó y lamentó “las misóginas y discriminatorias”, declaraciones de José Manuel Mireles Valverde. INMUJERES aseveró que las expresiones de Mireles, además de limitar el derecho básico de las mujeres a la salud, también significan un grave retroceso a la lucha feminista y sindical de las trabajadoras para obtener el acceso a la seguridad social con todas las prestaciones del Estado mexicano.