“Conexión con el público, la defensa principal de los artistas independientes”

El disco invita a la introspección del pasado. Especial The Indigo Show

Juan Moreno, guitarrista y compositor mexicano, se ha abierto puertas de a poco a través de la escena independiente en el país. Muestra de ello es su primer trabajo de larga duración: Diciembre. Lanzado el año pasado, producido por Adán Jodorowsky (con quien tiene un tema a dueto) y que ha dejado tras de sí una gama de sencillos que destacan a Juan por sobre el mar de propuestas que abundan hoy en México.

“Nos despedimos del año, justo en diciembre, con el último sencillo del disco: ‘Atemporal’. Creo que esta canción es una de las muestras más fieles de la cara del disco, porque la idea era enfocarme en plasmar mi ADN musical, con lo que crecí en casa, cosas de los sesenta y setenta. Intente encapsular todas esas influencias y creo que el resultado final habla por sí mismo”, comentó Juan Moreno en entrevista con Crónica, sobre su propuesta de folk.

Si bien en México no es extraño que artistas independientes tengan un éxito moderado, es claro que la competencia se ha vuelto mucho más férrea con el pasar de los años por las propuestas que abundan en las plataformas digitales y redes sociales. Juan es consciente de ello: de los desafíos que implica ser un artista autosuficiente en la escena nacional.

“Es complicado porque el factor presupuesto siempre influye, ser independiente siempre es un eufemismo para decir que tu proyecto no tiene lana. Siempre va a ser un gasto fuerte autosustentar tu música y competir contra artistas que traen toda una maquinaria detrás. Lo veo difícil pero no imposible. Hay un factor que yo llamó ‘magia’, que es la conexión entre el público y tu música, si eso no existe, aunque le inviertas millones nunca vas a llegar a ningún lado”, declaró el músico, quien ha colaborado con Natalia Lafourcade en el sencillo “Semilla”.

Juan es uno de los artistas que han gestado su carrera en el boom de las redes sociales y plataformas digitales para compartir música. Muchos claman que estas herramientas han creado un terreno mucho más horizontal para que discurra un discurso ente el público y los músicos. Sin embargo, ¿qué tan positivo es esto para los artistas?

“Creo que todos los cambios son para bien. Al principio siempre es algo que causa pavor, pero cuando se mira, años después, en retrospectiva resulta algo que nos trajo algo mejor. Seguimos en un proceso de transición, creo que Spotify vino a salvar las ganancias que el artista aún puede percibir por su música. Y lo más positivo es el hecho de que ya no existen intermediarios entre tu música y el público, es un diálogo mucho más democrático”, finalizó.