Confirman el primer caso de un latinoamericano con coronavirus

Un argentino a bordo del crucero Diamond Princess, que se encuentra en el puerto de la ciudad japonesa de Yokohama, se convirtió en el primer latinoamericano en contagiarse de coronavirus, confirmaron a Efe este viernes fuentes oficiales.



El pasajero, que viajaba acompañado por su esposa, fue trasladado a un centro hospitalario para que le realicen estudios y le apliquen tratamiento para aplacar los síntomas del brote surgido en la ciudad china de Wuhan.



Desde la Cancillería argentina aseguraron que la sección consular del país suramericano en Japón mantuvo el contacto con el afectado y también con su hija, que no participó del viaje.



"El funcionario consular visitó el hospital donde fue trasladado y allí tomó contacto con los médicos y se puso a disposición ante cualquier necesidad particular del paciente argentino", informaron desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.



En total, se registraron ocho pasajeros argentinos en el Diamond Princess, y tanto ellos como el resto de los integrantes del viaje y la tripulación deben cumplir un período de cuarentena que se inició el 5 de febrero y finalizará el 19 del mismo mes.



A los pasajeros argentinos que siguen en el barco se les ha hecho llegar el contacto de la Embajada de Argentina en el país asiático para que se comuniquen si así lo requieren, y desde la sección consular se mantiene contacto con quienes han llamado.



Las autoridades japonesas pusieron en cuarentena ese buque el pasado lunes y pidieron a sus cerca de 3.700 ocupantes que no lo abandonen hasta dentro de unas dos semanas mientras se realizan las revisiones médicas.



Los 61 enfermos registrados en el buque han sido trasladados o están siendo enviados a centros médicos de Tokio y otras prefecturas próximas, mientras se siguen analizando las muestras de los pasajeros y tripulantes del Diamond Princess.



En una rueda de prensa, el ministro de Salud del país asiático, Katsunobu Kato, informó que 21 de los 41 nuevos casos detectados son japoneses, mientras que otras fuentes del Ministerio detallaron que la veintena restante incluye a ocho estadounidenses, cinco australianos, cinco canadienses, un inglés y un argentino.



Los 20 casos anteriormente notificados a bordo del crucero fueron detectados en fechas previas, y los contagiados también fueron trasladados desde el buque a centros médicos de Japón para recibir tratamiento.



Ese crucero zarpó de Hong Kong el sábado, atracó en un puerto de Taiwán y estaba siguiendo su ruta hacia Japón.



Según el último saldo dado a conocer en Pekín, el brote de coronavirus que surgió en Wuhan ha afectado en China a 31.161 personas y ha causado la muerte de 636. E