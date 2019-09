Conflicto por presidencia en Diputados bloquea acuerdos y reformas en Senado

“Aquí ya no pasará nada de Morena hasta que se restablezca la legalidad en la Cámara de Diputados. Rompimiento”, advirtió el coordinador del PAN, Mauricio Kuri.

La disputa de la presidencia de la Cámara de Diputados abrió un conflicto en el Senado donde el coordinador del PAN, Mauricio Kuri, advirtió que hay “un rompimiento” y en la Cámara Alta, no pasará ninguna de las reformas constitucionales que plantea el presidente Andrés Manuel López Obrador hasta que Morena cumpla con la ley en San Lázaro y ceda la Presidencia al blanquiazul.

“Aquí ya no pasará nada de Morena hasta que se restablezca la legalidad en la Cámara de Diputados. Rompimiento”, advirtió.

Kuri González, calificó de deplorable la actitud de Morena en la Cámara de Diputados, al pasar por encima de la ley e impedir la pluralidad en el Poder Legislativo.

““¡Deplorable actitud de Morena en Cámara de Diputados! Morena confirmó su cerrazón a acatar la legalidad. Hoy en el Senado de la República NO hay condiciones para aprobar reformas constitucionales. Primero respeto a los acuerdos y a la Ley. ¡NO los dejaremos pasar! #MorenaNoCumple”, escribió en su cuenta de Twitter.

El coordinador del PRD en el Senado, Miguel Angel Mancera, advirtió que si persiste el conflicto habrá repercusiones en la vida del Senado, por lo cual pidió a las partes en conflicto reencausar sus diferencias a través del diálogo.

“Me parece que es lo más sano que se retome el diálogo, quizá que el PAN pueda replantear su propuesta hacia la dirección, hacia la presidencia de la mesa directiva y que se vuelva a tomar un camino de conducción, porque si no aquí en el senado de la república vamos a tener complicaciones sobre todo para que se puedan aprobar las reformas constitucionales”, indicó.

Mancera confirmó que se corre el riesgo de que en el Senado no se aprueba ninguna reforma constitucional del Ejecutivo y de Morena.

Si no hay consenso —alertó— las reformas constitucionales, lo que ha planteado el presidente no va a pasar aquí en el senado, tiene que haber mayoría calificada, la mayoría calificada está pre configurada en la cámara de diputados, pero no aquí en el senado.

ijsm