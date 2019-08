Congresista republicano sugiere que no habría humanidad sin violación e incesto

El republicano Steve King, representante en el Congreso estadunidense por el Estado de Iowa, hizo ayer unas polémicas declaraciones en la que se preguntó si la humanidad existiría si no hubiese incesto o violación.

“¿Qué pasaría si volviéramos a través de todos los árboles genealógicos y sacáramos a esas personas que fueron producto de una violación o incesto? ¿Quedaría alguien en el mundo si hiciéramos eso?”, aseguró King durante un acto en Iowa. El video de las declaraciones fue publicado por el periódico digital estadunidense Des ­Moines Register.

“Considerando todas las guerras y todas las violaciones y saqueos que han tenido lugar... Sé que no puedo certificar que no fui parte de eso”, añadió el político.

King, conocido por sus comentarios racistas y sus controvertidas opiniones, lanzó estas declaraciones para defender su postura de no permitir el derecho al aborto ni siquiera en casos de violación o incesto. “Me gustaría pensar que cada una de nuestras vidas es tan preciosa como cualquier otra vida”, añadió.

Tanto miembros del Partido Demócrata como del Partido Republicano se apresuraron a condenar las declaraciones de King.