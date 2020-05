Conocer dinámica entre médula espinal y cerebro ayudará a entender y tratar el dolor: Narek Plamenov

A los 10 años de edad Narek Plamenov Donchev llegó a México sin saber que dedicaría su vida a la investigación científica. Nació en Bulgaria y vivió su infancia en ese país y en Armenia hasta que su madre, violinista, fue contratada para formar parte de la Orquesta Filarmónica de Chihuahua. Hoy, este joven maestro en fisiología, investiga en la Ciudad de México un área de conocimiento de frontera: cómo se comunican grupos de neuronas distribuidas en el sistema nervioso central para modular ciertos estímulos, por ejemplo, los que interpretamos como dolor. Su foco de atención, en los laboratorios del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav), se centra en la médula espinal y el tallo cerebral.

“Como muchas personas saben, los seres vivos recibimos estímulos sensitivos del entorno. Por ejemplo, el tacto que engloba entre otras, sensaciones como frío, calor, presión, vibración, tacto fino, tacto grueso y estímulos nociceptivos. Estos últimos son los que el sistema nervioso puede interpretar como dolor, por ejemplo, si tenemos una herida en el pie, se nos dificulta caminar, pero si nos encontramos un león, el mismo sistema nervioso integrará de un modo diferente el estímulo nociceptivo en la herida del pie para no experimentar dolor y facilitar la huida. Es decir, los estímulos son susceptibles a modularse ¿Cómo ocurre esto? Es parte de lo que estudiamos. Lo que nos interesa conocer es cómo se modula la actividad de las neuronas durante la estimulación nociceptiva y durante la activación de vías en el Sistema Nervioso Central con actividad analgésica”, explica el investigador, que se graduó como médico en la Universidad Autónoma de Chihuahua y posteriormente realizó su maestría y busca su doctorado en Cinvestav.

CAMBIOS DE MODULACIÓN. Bajo la asesoría del doctor Pablo Rudomin, Premio Príncipe de Asturias y Premio Crónica, el maestro Narek Plamenov investiga los cambios en los patrones de conectividad de la actividad de neuronas del cuerno dorsal ubicado en la médula espinal, y neuronas del tallo cerebral ubicado en la parte trasera del encéfalo (al que coloquialmente llamamos cerebro).

“Este proyecto tiene fuertes implicaciones clínicas porque busca entender cómo la actividad neuronal se puede modificar o revertir entre poblaciones de neuronas. Esto tiene implicaciones para comprender la modulación de los estímulos dolorosos y analgésicos. Si bien, actualmente se conocen muchos mecanismos moleculares o celulares que se activan con los fármacos, aún no se entiende del todo cómo las células nerviosas modifican sus patrones para poder comunicarse entre sí y poder modificar la actividad entre ellas”, explica el investigador que recuerda que su atracción por la ciencia creció en la secundaria, después del complejo proceso de aprender el idioma y cultura de México (pues llegó a cuarto de primaria). “Recuerdo a la maestra Laura de la secundaria, que sembraba el amor por las matemáticas y nos incentivaba a pensar críticamente”.

El maestro Narek, quien realiza su proyecto de doctorado en el Departamento de Fisiología, Biofísica y Neurociencias del Cinvestav, indica que su interés en la fisiología o estudio de las funciones que suceden en los seres vivos, se fortaleció en la Facultad de Medicina de la UACH, gracias a los doctores Delgado y Castillo, quienes además lo orientaron para continuar sus estudios de posgrado en el Cinvestav de la Ciudad de México.

“Existen muchas regiones en el sistema nervioso y cada una puede dar una modulación distinta a una señal. Hoy sabemos que hay distintas poblaciones de neuronas y que son diferentes entre sí por su forma, por los neurotransmisores que manejan o por los grupos de neuronas con las que se comunican. No todas tienen la misma función, por ejemplo, algunas controlan el movimiento, otras la frecuencia respiratoria, otras la percepción de las sensaciones; algunas ejercen efecto inhibitorio y otras excitatorio, entre muchas otras diferencias. Pero para ir más allá de entender cómo funcionan los fármacos, debemos entender que no todo es inhibición o excitación, pues el sistema es más complejo, al grado que incluso las hormonas y los neurotransmisores no tienen la misma función o potencia en diferentes regiones del sistema nervioso”, agrega el fisiólogo.

IMPORTANTE DIVULGAR. Para Narek Plamenov, las crisis sanitarias como la actual pandemia de COVID-19, provocada por el coronavirus SARS-CoV-2 invitan a la comunidad científica a reforzar la divulgación:

“Debemos exponer el papel central que juegan la ciencia y la tecnología hoy en día. Mostrar que son imprescindibles para generar seguridad social, económica y de salud a pesar de que muchas veces son vistas y tratadas como si fueran un lujo, en lugar de una necesidad moderna. En un artículo enviado a Crónica, junto a esta entrevista, habló no sólo de los avances que nos perdemos como sociedad por el hecho de ignorar a la ciencia y la tecnología, sino también de las crisis en las que caemos como, por ejemplo, la actual pandemia de COVID-19, que estamos viviendo y que pudo haber sido completamente evitada si no existiera el divorcio entre gobierno y ciencia que se presenta en todo el mundo”, agrega.

“Estamos perdiendo a seres queridos, dependemos desesperadamente del personal de salud para salvarnos con los precarios recursos que cuentan en la actual emergencia sanitaria, estamos encerrados con incertidumbre en nuestras casas, y tememos agobiados el desenlace económico que tendrá todo este fenómeno. Y todo por ignorar repetidamente las advertencias que hicieron los expertos de manera clara, fuerte y con mucho tiempo de anticipación. Para cerrar el artículo, sugiero acciones que podemos empezar a tomar en un esfuerzo conjunto entre gobierno y ciudadanía, para lograr crear conocimiento, difundirlo, evaluarlo críticamente y aplicarlo. Esto nos ayudará a afrontar las dificultades que nos esperan a la humanidad”, concluyó Plamenov Donchev.