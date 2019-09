Conte jura su cargo como primer ministro italiano con guiños a Europa

El primer ministro en funciones italiano, Giuseppe Conte, junto con sus ministros, juraron este jueves sus cargos en el palacio del Quirinale, sede de la jefatura del Estado italiano. El nuevo Gobierno de coalición entre el Partido Demócrata, de izquierdas, y los antisistemas del Movimiento Cinco Estrellas (M5E), frenó in extremis unas nuevas elecciones en el país, como era deseo del ultraderechista líder de la Lega, Matteo Salvini.

El nuevo Ejecutivo está integrado por 10 ministros del M5E, nueve del Partido Democrático y uno del partido de izquierdas Libres e Iguales. La cartera de Interior, antes ocupada por Salvini, ahora quedará en manos de Luciana Lamorgese, una mujer de perfil técnico e independiente.

Luigi di Maio, líder del M5E, será el nuevo secretario de Exteriores, y Roberto Gualtieri, actual presidente de la Comisión para Asuntos Económicos del Parlamento Europeo, será el encargado de la cartera de Economía. Esta decisión es un claro guiño de Conte, quien busca un Gobierno más europeísta, hacia Bruselas.

Crisis diplomática. El nuevo gobierno italiano pone su vista en Europa, mientras se abre una crisis diplomática con Rusia, a raíz de que uno de sus ciudadanos fuese detenido en Nápoles a petición de Estados Unidos.

El retenido es Alexánder Kórshunov, gerente de la compañía estatal rusa Rostec, acusado por Estados Unidos de conspirar para robar secretos comerciales de una empresa de aviación estadunidense. Según informó ayer jueves el Departamento de Justicia estadunidense, Kórshunov fue detenido el pasado 30 de agosto, aunque los hechos no salieron a la luz hasta el 5 de septiembre.

Salvini, investigado por insultos. Aun estando Salvini fuera del Ejecutivo, su política migratoria puede seguir dándole quebraderos de cabeza. Salvini está siendo investigado por supuestas difamaciones a la capitana del barco humanitario See Watch 3, Carola Rackete. La denuncia fue presentada por la misma Rackete por incitación al odio y los insultos recibidos durante los días que intentó desembarcar a 40 migrantes rescatados en el Mediterráneo en el puerto de Lampedusa.

Durante la crisis del Sea Watch el ultraderechista calificó a la capitana de: chulita, fuera de la ley, cómplice de traficantes, potencial asesina, criminal, delincuente y pirata.