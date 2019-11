Continúa la Muestra Nacional de Teatro con tres montajes procedentes de Veracruz y Nuevo León

En el marco de la 40 Muestra Nacional de Teatro 2019, que se lleva a cabo hasta el 30 de noviembre en Colima, se presentan hoy las obras Golondrinas, de La Butaca Roja Colectivo Teatral de Veracruz; Las jirafas viven en África, de la compañía La casa de la abuela, de Nuevo León; y Oliva Olivo: adicta a los patanes propuesta de Regordet Cabaret, de Veracruz.

Las tres compañías participan por primera vez en la Muestra Nacional, y coinciden en que hacer teatro actualmente es complicado en sus respectivos estados.

En Monterrey si la tele no te dice que vayas al teatro, la gente no va, dijo en conferencia de prensa Jandro Chapa, escritor y director de la obra Las jirafas viven en África, que se presentará/ presentó en Casa de la cultura, teatro Alfonso Michel. “Sí, está en crisis el teatro comercial en Monterrey en este momento, pero para nosotros que no estamos en ese concepto de producción es todavía más complicado”.

Chapa explicó que la obra surge a partir de una reflexión sobre la relación con la madre y reflexiona sobre la relación con la familia: ¿Por qué son mi familia? ¿Qué me une a ellos? ¿Cómo se siente ser familia? ¿Qué es una familia?

“Estamos lanzando la mirada hacia un lugar más amable donde vivir en la aceptación, amor incondicional”, añadió Chapa.

Por otra parte, en el Teatro Hidalgo, Golondrinas, obra que reflexiona sobre la migración infantil, narra la travesía de 3 niños rumbo a Estados Unidos, intercalando contextos de violencia con momento oníricos.

“Tratar de dignificar a los migrantes infantiles, que no se les vea como víctimas sino como valientes al tomar la decisión de cambiar su vida”, expresaron los actores Edgar Ponce y Diana Anaid Vásquez. El texto no está basado en un suceso real específico, sin embargo, hay muchas similitudes con lo que niños migrantes viven a diario.

Ponce y Vásquez comentaron que en el contexto de Jalapa hay una voluntad de hacer teatro independiente, “la ciudad es muy rica a nivel cultural y artístico, creo que ahí lo complejo es competir con los eventos que son gratuitos. Por un lado, el Estado tiene que garantizar derechos culturales y acceso a las actividades, y por otra, los artistas que necesitamos cobrar por una presentación”.

El día concluye con Oliva Olivo: adicta a los patanes, en el Foro universitario Pablo Silva García, que borda la violencia que existe en el noviazgo y relaciones interpersonales desde una perspectiva de comedia y farsa.

“La comedia es el medio donde un mensaje tan fuerte puede tener mayor impacto en la sociedad”, opinó Paulina Guisa, quien interpreta al personaje Oliva Olivo. Señaló que todos podemos ser víctimas o victimarios y para esta propuesta no se están guiando por el género.

“Somos de las pocas compañías que se dedican al género de teatro cabaret en Veracruz” explicó junto con Andrea Maliachi, directora del montaje. Agregan que ha sido difícil el proceso de pedir apoyo pues “hay muchas instituciones y corporaciones que no están comprometidos con el arte y la cultura. Es estar convenciendo, insistiendo, lo cual es agotador porque producir es rigor”.