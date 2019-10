Continúan las disputas por restos de José José

Tras declaraciones del periodista puertorriqueño Luis Ernesto Berrios sobre el deseo de Sara Salazar (viuda de José José) de sepultar al intérprete mexicano en Miami, el diputado Sergio Mayer ha decidido viajar a Florida, para convencer a Salazar, de traer el cuerpo del cantante y rendirle un homenaje en México.

“Él regresa y va a ser sepultado aquí, porque ella (Sara Salazar) manifestó su deseo de tener un lugar donde llorar y llevarle flores a su esposo cuando así lo sienta”, dijo el periodista.

Lo anterior, porque la viuda sufrió tres derrames y por orden médica no puede viajar a México, motivo por el cual el cuerpo embalsamado de El Príncipe, tras recibir sus respectivos homenajes en México, regresaría a Miami.

Por su parte, Mayer señaló que ya habló con el canciller Marcelo Ebrard para trasladarse a los Estados Unidos y platicar con la familia del cantante.

“Quiere que sea sepultado en Miami, y no como ellos (los hijos mayores) quieren, en México”, añadió Berrios, en torno a los comentarios públicos que realizaron José Joel y Marysol, en torno a los deseos de su padre de ser sepultado junto a su madre en el Panteón Francés de la Ciudad de México.

Entre tanto en México, los tributos al intérprete no han parado desde su deceso, como el caso del karaoke masivo que se llevó a cabo en el quiosco de la Alameda Central, al que se inscribieron más de 100 personas para participar en un homenaje popular en memoria a José José.

A partir del mediodía, participantes y transeúntes comenzaron a aglomerarse en los alrededores del quiosco, pero fue desde las 13 horas y hasta las 21 horas que personas de distintas generaciones dieron su peculiar despedida al Príncipe de la Canción interpretando algunos de los temas más simbólicos.